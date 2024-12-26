Командование РФ не забирает тела оккупантов после штурмов на Херсонщине: в "Атеш" назвали причину

В российской оккупационной армии командование отказывается забирать с островов на Херсонщине тела своих солдат, ликвидированных Силами обороны Украины. Они бросают своих подчиненных в убийственные штурмы, а потом не хотят эвакуировать "двухсотых", чтобы потом не платить их семьям выплаты.

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Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш". Такую информацию там получили от своих агентов, которые служат в армии РФ.

В частности, агенты "Атеш" заявили о о беспределе командования 61-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Так, после одного из штурмов, где погибло больше половины роты, командование отказалось забирать своих погибших подчиненных.

"Делается это по указаниям высшего командования, чтобы не выплачивать компенсацию семьям погибших. По документам погибшие на островах военнослужащие числятся как "без вести пропавшие", – сказано в сообщении.

Оккупанты, которым посчастливилось выжить, конфликтуют с командирами из-за того, что тела их товарищей не забирают, в то время как лодки продолжают курсировать пустыми.

Также агенты "Атеш" говорят, что обстановка в рядах оккупационной войска на Херсонщине усугубляется циничным поведением командиров. На вопросы о наградах один из них заявил: "Пока я себе грудь не завешу орденами – х*й вам, а не медали".

Из-за такого отношения частыми становятся случаи саботажа и диверсий среди захватчиков.

Ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться на южном направлении к Херсону. Их целью является высадка на остров Казацкий, также они активизировались и на острове Большой Потемкинский.

Напомним, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин ранее также рассказал, что россияне активно готовятся к новому наступлению на Херсон и уже собрали 300 лодок для форсирования Днепра. Враг пытается установить контроль над речными островами и недавно совершил масштабную атаку на Казацкий остров, расположенный недалеко от Новой Каховки.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным "Атеш" на Херсонщине участились случаи, когда военные армии России совершают самоубийство. Причинами становятся репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается идти на штурмы.

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