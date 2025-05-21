Командование РФ приказывает убивать украинских защитников, которые сдаются в плен: CNN показало доказательства преступлений оккупантов

В сети появились новые доказательства военных преступлений, которые российские оккупанты совершают в Украине. На новом видео с передовой показано, как военные страны-агрессора России по приказу командования казнят бойцов Сил обороны Украины, которые попали в плен к врагу на одном из направлений на фронте.

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Так, журналисты CNN получили запись радиоперехвата, на котором командир захватчиков отдает своим подчиненным приказ убить украинских бойцов, а их командира взять в плен. Кроме того, журналисты утверждают, что получили от сотрудника украинской разведки запись с дрона, которая совпадает по времени с радиоперехватом.

На видео, как пишет CNN, видно вероятную казнь солдат ВСУ в селе Новодаровка в Запорожской области в ноябре 2024 года. На видео видно шестерых военных, которые лежат лицом вниз на земле, по меньшей мере в двух из них стреляют в упор, а еще одного отводят.

"Эти смерти расследуются украинскими прокурорами, которые опубликовали скриншот видео с дрона в социальных сетях после инцидента. Украинский чиновник, знакомый с расследованием, заявил, что те же радиоперехваты, которые получила CNN, исследуются в рамках расследования убийств. CNN не смогла самостоятельно аутентифицировать радиоперехват или подтвердить, что связь была непосредственно связана с записями с дрона, но судебно-медицинский эксперт, который проанализировал аудиофайлы, сказал, что они, похоже, не были подделаны", – говорится в материале.

На аудиозаписи слышно, как, вероятно, российский командир приказывает подчиненным с позывными "Арта" и "Белый" расстрелять всех пленных украинцев, кроме командира. Слышно, как оккупант отдавал приказ об убийствах шесть раз.

"Спросите, кто командир. Кто командир? Спросите. Возьмите командира в плен и убейте всех остальных", – говорит российский командир. Через четыре минуты он повторяет приказ дважды.

Служба безопасности Украины сообщила CNN, что российские солдаты из состава штурмового подразделения 394-го мотострелкового полка (127-й мотострелковой дивизии) 5-й общевойсковой армии РФ были причастны к этому преступлению. СБУ заявила, что связала то же штурмовое подразделение с другой казнью в том же районе – обезглавливанием пленного украинского солдата – и что заочно предъявила обвинения российским командирам из этого подразделения, которые, по данным ведомства, несут ответственность за это.

Генеральная прокуратура Украины заявила, что по состоянию на 5 мая открыто 75 уголовных дел по подозрению в казнях 268 украинских военнопленных. Количество вероятных казней украинских военнопленных растет: в 2022 году было восемь дел, в которых фигурировали 57 солдат, в 2023 году – восемь дел, в которых фигурировали 11 солдат, в 2024 году - 39 дел со 149 солдатами, а в этом году – 20 дел, в которых фигурировал 51 солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе генпрокурора 28 ноября сообщили, что военные РФ расстреляли пятерых из шести украинских военнопленных вблизи Новодаровки в Пологовском районе на Запорожье. Правоохранителям удалось установить подразделение российских военных, которое, вероятно, причастно к очередному военному преступлению России в Украине.