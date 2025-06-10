5 рулонів спеціальної антидронової сітки, загальною площею 40 тисяч квадратних метрів, два санітарних автомобіля та медичний автобус, а також із виділених 211 мільйонів гривень на закупівлю дронів-камікадзе, дронів-розвідників і протиповітряних дронів тільки за десять діб червня місяця передані від моїх друзів 47 Autel 4T, 200 Mavik 3pro, 702 FPV Shrike 10T захисникам, які боронять Україну в зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар".

Видео дня

Це доказ справжньої дружби, перевіреної часом, війною й спільною боротьбою. Завдяки спільним зусиллям, переданому майну та прийнятим управлінським рішенням, Командуванню тактичної групи "Вугледар" вдалося істотно знизити втрати серед особового складу та підвищити захист воїнів.

Зокрема за допомогою сітки, у бригадах нашої тактичної групи здійснено прикриття важливих шляхів пересування та бойових позицій мінометних підрозділів, артилерії, точок роботи пілотів. Це дозволило зменшити втрати української техніки та військовослужбовців на 65%. Ворожі дрони просто не можуть дістатися цілей через натягнуту сітку.

Медичний автобус забезпечить надання амбулаторної медичної допомоги солдатам та сержантам у комфортних умовах у будь якому місці. А санітарні автомобілі займуться евакуацією. Причому, наявність надсучасного медичного обладнання, дозволить ще по дорозі до лікарні боротися за життя важко поранених. Адже вся діяльність нашої тактичної групи націлена на збереження життя та здоров’я наших воїнів.

Дрони-камікадзе безжально відправляють окупантів до пекла – у небі, на дорогах, у лісосмугах та окопах, вдень і вночі. За першу декаду червня ударними FPV-дронами знищено та пошкоджено 3 танки, 3 ББМ, 22 артилерійські системи, 16 мотоциклів, 983 окупанта.

Така робота буде продовжуватися й надалі. Воїн – це найбільша цінність нашого суспільства. Рухаємось далі!

Разом Переможемо!