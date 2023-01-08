Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский побывал на фронте возле Бахмута и Соледара

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский посетил украинские позиции возле Бахмута и Соледара в Донецкой области. Там он отметил бойцов наградами за стойкость и на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления обороны.

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Об этом в традиционном вечернем обращении к украинскому народу сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений – продолжаются тяжелые бои, но украинские крепости держатся.

"Сегодня командующий направлением, генерал Сырский, объехал войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны. В частности, перебрасывание дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантах", – сообщил президент.

Он отметил, что ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений – продолжаются тяжелые бои в Луганской и Донбассе.

"Бахмут держится несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают там постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело... Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте", – отметил президент Украины.

Он отметил, что все украинские позиции, все действия украинских защитников в обороне взаимосвязаны, и от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий в целом.

"Я благодарю всех наших защитников и защитниц, которые действуют именно так, осознают, что их личная стойкость, их личная прочность и результативность дают стойкость, прочность и результативность всему государству. Мы обороняем всё государство, где бы за него не происходили бои", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что город Соледар Бахмутского района Донецкой области остается одной из самых горячих точек боевых действий на Донбассе. Кремлевские пропагандисты тиражируют фейки о якобы "захвате" города, но Киев опровергает эти заявления.

А украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский сообщил, что вокруг Соледара все поля усеяны труппами российских оккупантов, но город держится.

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