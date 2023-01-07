''Командование принимает максимальные меры'': стало известно о ситуации вокруг Соледара, за который идут тяжелые бои

Город Соледар Бахмутского района Донецкой области остается одной из самых горячих точек боевых действий на Донбассе. Кремлевские пропагандисты тиражируют фейки о якобы "захвате" города, но Киев опровергает эти заявления.

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Как заявил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона, вокруг города идут тяжелые бои. Украинское командование принимает максимальные меры, чтобы восстановить позиции, где противник смог частично продвинуться (карта боевых действий размещена внизу новости).

"Тяжелые бои идут. Командование принимает максимальные меры, чтобы восстановить те положения, по которым частично враг имел успех. Точно знаем, какие меры предпринимаются, какие силы и кто присоединяется к этому", – сказал он.

В свою очередь спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подтвердил, что Соледар остается под контролем Вооруженных сил Украины, хотя там идут жесткие кровопролитные бои. По его словам, только с полночи зафиксировано 76 вражеских обстрелов на данном направлении, произошло 10 боестолкновений.

"Наши ВСУ, командование делают все, чтобы нанести максимальный вред врагу в личном составе и технике. И делают все, чтобы выровнять тактическое положение и действовать согласно с тем, как требует оперативная обстановка. Детали будут, возможно, чуть позже... Соледар не находится под контролем России", – сказал Череватый.

Он также выразил уверенность в успехах Сил обороны Украины и призвал следить за сообщениями Генерального штаба ВСУ.

А воины 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который участвуют в боях за Соледар, рассказали, что у оккупантов действительно есть некоторые продвижения, но не такие, как рассказывают пропагандисты.

Судя по карте боевых действий от ресурса Deep State, врагу удалось продвинуться за три дня, однако Соледар остается под контролем ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские снайперы-пограничники остановили атаку противника под Бахмутом и уничтожили командира оккупантов. РФ бросает все силы на штурм города, 6 января во время "рождественского перемирия" оккупанты нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. 2 человека погибли, 13 пострадали.

В США считают, что одержимость РФ Бахмутом может быть обусловлена денежными мотивами. Захватчики мечтают взять под контроль шахты с гипсом и солью, которые находятся вблизи этого украинского города.