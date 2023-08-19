Командующий Воздушными силами вспомнил два самых первых приказа в начале полномасштабного вторжения РФ

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук вспоминает о двух первых отданных им приказах в первые часы полномасштабного вторжения России. Причем первый был отдан именно гражданской авиации, перевозившей пассажиров и грузы, и только второй был адресован уже непосредственно военным пилотам.

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Об этом он рассказал в эфире телемарафона UA Разом. Получив полную информацию о том, что российские войска начнут боевые действия через несколько часов, Олещук отдал команду "Ковер".

"По ней все самолеты, которые были в воздухе, были обязаны или покинуть воздушное пространство Украины или садиться на ближайший аэродром. Я своими глазами видел, как очищается воздушное пространство Украины. Буквально за 20 минут не было ни одного самолета в воздушном пространстве", Это было в 3:20 ночи", – поделился военный.

Следующим шагом стало поднятие в воздух всей боевой авиации. Олещук понимал, что первые удары, которые нанесет противник, будет направлен по аэродромам, инфраструктуре, зенитным комплексам, по нашим радиолокационным средствам.

"В 3:50 мы сосредоточили свои позиции и увели технику в другие места. Нам удалось сохранить то вооружение и технику, которую сейчас имеем", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные партнеры, передавшие нашей армии ЗРК Patriot, считали, что украинские воины овладеют техникой не раньше, чем через 10 месяцев. Однако они справились за десять недель.

"Когда мы готовились на американский Patriot, была программа написана на 10 месяцев. После этого, как ребята приехали на обучение в США, инструктора приняли решение, что нашим ребятам достаточно 10 недель, чтобы овладеть этой техникой. Поэтому я горжусь персоналом Воздушных сил Украины", – сказал генерал-лейтенант Олещук.

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