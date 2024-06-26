Коммюнике Саммита мира поддержала еще одна страна: в чем ее сходство с Украиной

К Совместному коммюнике инаугурационного Саммита мира, который состоялся в Швейцарии, присоединилась еще одна страна. Ею стала Гайана в Южной Америке.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность Гайане за такой шаг.

Гарант объяснил, что крайне важно, что видение справедливого мира, основанного на уважении целей и принципов Устава ООН, разделяет все большее количество стран Южной Америки.

"Международная коалиция миролюбивых стран, приверженных этим принципам, растет с каждым днем. Мы продолжаем работать вместе над расширением глобальной поддержки Формулы мира и шагов, необходимых для ее реализации", – написал Зеленский.

Чем похожи Гайана и Украина

Наше государство уже более 10 лет дает отпор агрессии России. Тем временем Гайана находится под угрозой нападения со стороны своей соседки Венесуэлы, которая хочет аннексировать ее территорию – Гайана-Эссекибо.

Мы рассказывали о том, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о проведении 3 декабря 2023 референдума по аннексии региона Эссекибо соседней Гайаны, который составляет немалую часть ее территории.

Население Венесуэлы якобы поддержало такое решение, поэтому Мадуро объявил о старте ряда мер, предшествующих аннексии региона. В частности, диктатор распорядился выдавать лицензии на разведку и эксплуатацию природных ресурсов в Эссекибо, распространить по учебным заведениям "новую карту" Венесуэлы с включением спорного региона, а также начать процесс создания "нового штата" Гайана-Эссекибо и провести там перепись населения.

Позже Николас Мадуро объявил о развертывании войск на восточном побережье из-за "угрозы со стороны Гайаны". Это произошло после того, как последняя получила военный корабль из Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, итоговое коммюнике, подписанное по итогам Саммита мира, поддержала еще одна страна. Речь идет о Малави – стране в Восточной Африке.

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