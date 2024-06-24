Еще одна страна поддержала коммюнике Саммита мира: Зеленский объяснил ее важность

Итоговое коммюнике, подписанное по итогам Саммита мира, поддержала еще одна страна. Речь идет о Малави – стране в Восточной Африке.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник, 24 июня. Малави стала 10 страной Африки, поддержавшей коммюнике.

Во время самого Саммита мира это сделали Бенин, Гамбия, Гана, Кения, Либерия, Руанда, Сомали, Суринам. Позже к заявлению присоединилась Замбия.

Как отметил Зеленский, большее представительство Африки в глобальных усилиях ради мира – это большая сила давления на государство-агрессор Россию.

"Имеем сегодня несколько результатов в отношениях с партнерами. Еще одна страна – Малави – присоединилась к коммюнике Саммита мира. Больше представительство Африки в глобальных усилиях ради мира – это большая сила давления на Россию для прекращения этой преступной агрессии. И чем больше будет стран и лидеров с нами, с Украиной, скорее мы вернем полную силу Устава ООН", – отметил глава государства.

Накануне стало известно, что к итоговому коммюнике инаугурационного Саммита мира в Швейцарии присоединились еще два государства. Это Барбадос и Республика Маршалловы острова. Такое же решение приняло островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда. Она стала первой, кто не был представлен на Саммите мира, но затем присоединился к итоговому документу.

Также к коммюнике Глобального саммита мира присоединилась южноафриканская страна Замбия.

Из стран, участвовавших в саммите, итоговый документ не подписали Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи под коммюнике.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита мира Швейцария включила в список подписантов совместного коммюнике по итогам встречи несколько государств, которые на тот момент еще не подтвердили свое согласие с документом. Поэтому российская пропаганда начала разгонять "волну" о якобы отзыве подписей.

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