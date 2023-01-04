Компании Ахметова передали в поддержку ВСУ и гуманитарные инициативы уже 4,3 млрд. грн.

Предприятия SCM Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК Шахтер за 2022 год передали в поддержку ВСУ, другие силы обороны и мирных жителей уже 4,3 млрд грн.

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Половина средств была направлена на помощь украинским военнослужащим в рамках милитарной инициативы Ахметова "Стальной фронт".

Так, в рамках этой инициативы бойцы получили уже более 164 тыс. бронежилетов – часть была закуплена за границей, но большинство – изготовлено на предприятиях Группы Метинвест из специально производимой бронестали. Среди помощи также: 24 тыс. касок, 45 тыс. аптечек и 18 тыс. комплектов одежды и обуви.

Бойцы также получили специальное техническое оборудование, которое дает преимущество на передовой – 1200 дронов, 1750 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций. Кроме того, на фронт было направлено 766 автомобилей и 630 тыс. литров горючего.

Кроме того, в условиях наступления холодов и перебоев с электроснабжением, Ахметотв направил на передовую более тысячи печей, а также зарядные станции и генераторы.

Также бизнесы SCM оказывают системную поддержку мирному населению Украины, пострадавшему от войны. Так, компания ДТЭК безвозмездно предоставила уже почти 60 млн кВт*ч электроэнергии больницам и объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жители получили более 1 млн продуктовых наборов, а медучреждения Украины – 2 млн единиц медицинских препаратов и оборудования, необходимого для спасения жизней.

Как известно, Ринат Ахметов с первого дня войны находится в Украине: он заявил, что не будет пересекать границу полной победы над Россией. Также он первым подал иск в ЕСПЧ с требованием привлечь Россию как страну-террориста к ответственности за разрушение инфраструктуры Украины, и заставить ее возместить все причиненные убытки.