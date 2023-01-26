Компания Baykar подарила ВСУ и украинскому народу еще два Bayraktar TB2

Частная турецкая компания Baykar Makina, которая изготавливает беспилотники Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с РФ и передает Вооруженным силам нашей страны бесплатные "народные" БПЛА. Защитники получили еще два таких беспилотника.

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Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины. БПЛА ВСУ получили совершенно бесплатно (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины – компании Baykar – еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно в помощь Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта", – рассказали в разведке.

Также там поблагодарили компании за помощь.

"Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена", – добавили в ГУР.

Как известно, гендиректор компании Халюк Байрактар заявил, что они имеют принципы, осознают свою ответственность и "пытаются сделать все возможное", чтобы противостоять российской агрессии.

"Люди со всего мира, не только в самой Украине, пытаются вас поддержать, поддержать в войне против этой агрессии, защитить вашу независимость. Мы, как компания Baykar, и наши сотрудники хотели быть частью этой инициативы", – пояснил Байрактар ранее.

Напомним: летом 2022 года Baykar, бесплатно предоставила Литве свой беспилотник для дальнейшей передачи его Украине. Таким образом, компания отреагировала на информацию о том, что литовцы собрали 5 млн евро для покупки аппарата для ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно соглашению, которое в феврале-2022 подписали украинское и турецкое правительства, завод по изготовлению БПЛА должен появиться в Украине до 2025 года. К его строительству привлекли средства инвесторов, стремящихся усилить сотрудничество стран в оборонном секторе.

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