Комплектование новых наступательных бригад, снабжение ракет и средств ПВО: Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего

В понедельник, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Были рассмотрены три важных вопроса – фронт, комплектование новых наступательных бригад и новые контракты на поставку оружия.

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Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили об общей оперативной ситуации на фронте и отдельных направлениях. Докладывали: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Второй вопрос, вынесенный на заседание Ставки – комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики. Главнокомандующий заслушал доклады по этому поводу Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпрома.

Также речь шла о новых контрактах на поставку дополнительных ракет и дополнительных средств противовоздушной обороны. Был проведен анализ работы ПВО за последние дни и произведена оценка нанесенного ущерба.

"По всем пунктам приняты соответствующие решения", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. В ходе беседы глава государства пригласил Камбоджу присоединиться к реализации украинской формулы мира.