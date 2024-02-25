'Конечно, Украина может победить': советник Байдена упрекнул скептиков, которые против поставок оружия

В администрации главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена снова обратились к Конгрессу с призывом одобрить законопроект с дополнительной помощью для Украины. Там заявили, что Украина может победить в войне с Россией и для этого ей нужны "необходимые инструменты".

С таким заявлением выступил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 25 февраля, передает издание Politico. Он сказал, что американскому Конгрессу "пора действовать".

"Конечно, Украина может победить. Украина уже преуспела в военном отношении в одной из самых важных задач, которые у нее были: не допустить попадания страны в руки России", – сказал он.

Салливан добавил, что победа у Украины будет, когда она получит для этого необходимые инструменты.

"И именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, который был принят на массовом двухпартийном голосовании в Сенате – Палата представителей должна подойти и принять его", – добавил представитель Белого дома.

Он отметил, что из-за того, что Вашингтон не передает Украине военную помощь, у украинских военных начались определенные трудности с вооружением, из-за которых им пришлось выйти из Авдеевки в Донецкой области.

"Мы наблюдаем некоторые неудачи, в том числе в последние дни, потому что Украине не хватило боеприпасов для защиты города Авдеевка на востоке. Но, в конце концов, у Украины все еще есть потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне. Это зависит от нас, Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров, чтобы выполнить наши обязательства", – добавил Салливан.

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