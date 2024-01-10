Консульство Украины в Лондоне призвало мужчин встать на военный учет за границей

Консульство Украины в Лондоне призвало военнообязанных мужчин, выехавших за пределы государства, стать на военный учет в Соединенном Королевстве. Это можно сделать в семидневный срок со дня прибытия в дипломатическое учреждение нашего государства.

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Об этом говорится в Telegram Consulate of Ukraine in London. Объяснили, что имеют много обращений относительно Закона о мобилизации и, опираясь на Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, опубликовали разъяснения.

В консульском отделе отметили, что призывники, военнообязанные и резервисты должны:

– состоять на военном учете в зарубежных дипломатических учреждениях в случае выбытия из Украины на срок более 3 месяцев;

– в 7-дневный срок со дня прибытия в Британию лично явиться с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в зарубежное дипломатическое учреждение нашего государства для взятия на военный учет.

Также дипломаты объяснили, что информация о невозможности оформления мужчинами паспорта/поручения без документов из военкомата не соответствует действительности.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что во время работы над законопроектом о мобилизации рассматривается вопрос привлечения в армию находящихся за рубежом мужчин. Украина нуждается в пополнении своей армии, в то же время в новый закон планируют включить больше мотивационных мер, чем репрессивных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии заявили, что не будут выдавать Украине мужчин, беженцами уехавших в ФРГ, чтобы не подпасть под возможную мобилизацию. Немецкие законы не предусматривают такую возможность.

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