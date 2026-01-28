Контракт с билетом на тот свет: российские командиры взялись за срочников и с оккупированной территории Украины

Большие потери российских оккупационных войск в зоне боевых действий в Украине привели к тому, что на контракт загоняют уже и военнослужащих срочной службы. Причем не только жителей РФ, но и временно оккупированной территории нашей страны. Причем в ход идут все методы.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Сколько Россия может набрать пушечного мяса

На сегодняшний день российские оккупационные войска могут ежемесячно мобилизовать в среднем около 35 тысяч человек.

Если разложить по полочкам, то из них до 5 тысяч – натурализованные россияне (мигранты, получившие паспорт РФ), 2-3 тыс. – резервисты, 1-2 тыс. – наемники из Африки, Центральной Азии и т.д. Основная же категория новоиспеченных контрактников – от 25 до 30 тысяч человек – те, кто повелся на агитацию, а также кого принудили подписать контракт на военную службу. И сейчас в последней категории как раз и растет процент срочников.

Почему так происходит? Дело в том, что по российскому законодательству срочников не имеют права отправлять на войну. В Госдуме РФ сейчас пытаются исправить этот "недостаток" – хотят провести законопроект, который уравнивает срочника и контрактника в обязанностях по "защите родины".

Это позволит командованию РОВ открыто применять срочников в зоне боевых действий в Украине. Ну а пока командирам дан карт-бланш.

Скандал за скандалом

Принуждение срочников к подписанию контракта с МО РФ началось не сегодня, но сейчас это явление стало массовым.

В последнее время российский сегмент Telegram трясет от историй, как в РОВ издеваются над срочниками. Все ради одной цели: добиться заключения контракта и отправить на войну.

В ход идут все методы: уговоры, психологическое давление, шантаж и т.д. Но если слова не помогают, начинается жесткий прессинг и даже пытки. Примеров – множество.

Девятерых молодых россиян из города Миасс (Челябинская область РФ) призвали на службу 5 декабря, а 8-го отправили на поезде к месту службы в Приморский край. И в дороге их под пытками и угрозами заставили подписать контракты.

За неделю в пути в поезде подписали контракты и другие срочники: по некоторым данным около 150 (из 500 находившихся в поезде).

Родители потерпевших срочников создали инициативную группу и обратились в Главную военную прокуратуру РФ. Но в период проверки нескольких призывников заставили написать опровержение собственных жалоб. Обычная практика в РОВ.

Показательная история произошла и с жителем оккупированной части Донецкой области. Призывника отправили к месту службы в Ростовскую область РФ. А затем стали запугивать тем, что поскольку он уже принес присягу, то "отправится на зону на 25 лет", если не подпишет контракт. В результате давления он все же подписал. Теперь его родители пытаются признать контракт недействительным.

И это не единственный пример с жителями оккупированных территорий, о котором стало известно OBOZ.UA.

Например, шестерых срочников из "ЛНР", которых призвали еще до начала полномасштабного вторжения, не отпускали 3,5 года. Они занимались "охраной объектов".

Но с приходом российских командиров их "статус" изменился: им сказали, что срочники не могут служить такой длительный срок и… бросили на передовую.

Хватай не хочу

Благодаря подписанным Путиным изменениям в законодательство с 1 января 2026 года призыв россиян, не пребывающих в запасе, стал круглогодичным. То есть теперь срочники будут призываться в течение всего года, а не только весной и осенью.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это позволит увеличить количество призванных минимум до 500 тысяч человек.

Соответственно, расширится и поле деятельности для российских военных преступников, которые принуждают срочников подписывать контракты. А они фактически являются билетом на тот свет.