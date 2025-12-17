"Контрактов нет": гендиректор "Украинской бронетехники" назвал главный фактор, который сдерживает развитие ВПК

Недостаточное финансирование является главным сдерживающим фактором для развития предприятий ВПК.

Об этом в интервью "Цензор.Нет" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, предприятия отрасли в этом году столкнулись с проблемой отсутствия контрактов из-за нехватки средств.

"В целом с заказами проблема. Например, минометы мы все произвели еще летом, годовую программу закрыли в июне. Изготовление бронеавтомобилей закончили более месяца назад, сейчас уже контрактов нет. Единственные контракты, которые еще идут – это по боеприпасам", – говорит гендиректор ООО "Украинская бронетехника".

По его мнению, учитывая какие суммы тратит враг на собственный ВПК, Украина не имеет другого пути как масштабировать собственный оборонный комплекс.

"Россияне на войну направляют более 150 млрд долларов. И как мы должны остановить врага силой? Мы их не остановим, тратя в 10 раз меньше и имея вчетверо меньше человеческого ресурса. С другой стороны есть генсек НАТО Марк Рютте, который говорит, что Россия производит вооружений втрое больше и в четыре раза дешевле, чем весь Альянс. То есть того, что мы производим, все равно недостаточно даже чтобы сравниться с объемами россиян. Так что мы должны наоборот наращивать мощности. А нам говорят, что денег нет. Поэтому нужно взаимодействие с западными партнерами", – убежден он.