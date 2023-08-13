Контрнаступление Украины: бывший командир 'Айдар' Дикий спрогнозировал, когда падет вторая линия обороны оккупантов

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что российские войска выстроили три линии обороны на временно оккупированных территориях Украины. По его словам, на некоторых участках фронта ВСУ уже преодолели первую линию обороны и очень плотно приблизились ко второй.

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Дикий предупредил, что не стоит ожидать быстрого прорыва вражеской обороны. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

Первая линия обороны российских оккупантов состоит из сплошных минных полей. Враг заминировал сотни квадратных километров, чтобы попытаться остановить продвижение украинских военных.

Однако несмотря на все усилия россиян, Вооруженные силы Украины на направлениях Роботино, Старомайорского и Орехово преодолели первую линию и фактически уже дошли ко второй. По прогнозам Дикого, на преодоление второй линии обороны уйдет такой же промежуток времени, как и на первую.

"Здесь не надо ожидать, что там будет быстрый прорыв. Чудеса господни бывают. Но если исходить не из надежды на чудо, то на разбор первой линии у нас ушло под два месяца. Есть основания полагать, что вторая линия будет даваться примерно в таком же темпе", – заявил Дикий.

При этом он добавил, что кульминацией ближнего боя станет борьба с российскими оккупантами в их окопах. Дикий отметил, что это один из самых тяжелых видов боев, которые вообще существуют.

"Это когда ты реально перед собой видишь лицо твоего врага. Когда ты не стреляешь издалека из своего окопа в его окоп, а вот когда вы с ним в одном окопе. Это иногда может переходить даже в рукопашную. То есть, это самое трудное. Это требует наибольшего мужества", – заявил объяснил бывший командир роты батальона "Айдар".

Напомним, колонна окупантов под огнем артиллерии Вооруженных сил Украины сбежала из Урожайного Донецкой области. В поселке продолжается зачистка, тем временем пропагандисты устроили истерику из-за "тревожной ситуации" в населенном пункте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе ВСУ заявили о частичных успехах в районе Работино Запорожской области. Там Силам обороны удалось закрепить позиции.

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