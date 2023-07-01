Контрнаступление ВСУ имеет успех на востоке и юге: анализ боевых действий от ISW. Карта

Украинские воины 30 июня вели контрнаступательные действия минимум на трех участках фронта. Успехов Силам обороны Украины удалось добиться и на востоке, и на юге страны.

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В частности, продвижение у украинских воинов есть на флангах в районе Бахмута, на админгранице Донецкой и Запорожской областей, а также на самом Запорожье, на рубеже Малая Токмачка - Очеретуватое. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики ISW констатировали, что 30 июня украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках линии фронта.

"Как сообщили в Генеральном штабе Украины, украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском (восток Запорожской области) направлениях. В Генштабе Украины добавили, что украинские силы добились частичного успеха на рубеже Левадное-Приютное на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на рубеже Малая-Токмачка-Очеретувате на западе Запорожской области. Сообщается также, что украинские силы закрепили недавно достигнутые рубежи в направлении Приволжье-Зализянское к северу от Бахмута и продолжают оказывать давление на бахмутские фланги", – отмечено в аналитической сводке ISW.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также заявила о продвижении украинских сил на флангах на Бахмутском направлении. Чтобы сдержать продвижение Сил обороны, оккупанты перебрасывают под Бахмут большое количество войск, поэтому защитникам приходится противостоять значительно превосходящим силам противника.

По словам Маляр, продвижение у Сил обороны есть и на юге: там за день на разных участках продвижение может составлять от приблизительно километра до двух.

В то же время, некоторые российские "военкоры" заявляли о контратаках украинских сил в районе Кременной и на линии Донецк-Авдеевка.

Луганская область

Здесь основные бои разворачивались на линии Купянск - Сватово - Кременная. Согласно данным Генштаба, враг пытался атаковать на Новоселовском направлении (15 км к северо-западу от Сватово), в районе Белогоровки (13 км к югу от Кременной) и Роздоловки (31 км к юго-западу от Кременной).

В то же время в российском минобороны заявляли о контратаках Сил обороны Украины в районе Новоселовского, Белогоровки и в направлении Кузьмино (3 км к юго-западу от Кременной).

Российские "военкоры" также сообщали о позиционных боях в районе Сыковки (9 км к северо-востоку от Купянска) и Двуричной (17 км к северо-востоку от Купянска). Один из пропагандистов также уверял, что оккупанты "владеют инициативой" к западу от Кременной, однако не смогли совершить прорыв в этом районе.

По данным российских военных блогеров, ВДВ РФ также якобы продолжали наступательные операции в районе Серебрянского леса и на Торском выступе (15 км к западу от Кременной), планируя выстраивать линию обороны вдоль Северского Донца, чтобы обезопаситься от украинских рейдов.

Также, по данным российских источников, украинские силы начали наступление в неустановленном районе на Лиманском направлении, российские оккупанты там обороняются.

Донецкая область

В результате контратак 30 июня украинские воины добились успехов в районе Бахмута, в частности, на рубеже Приволье-Зализянское (10-15 км к северо-западу от Бахмута) и укрепили новые позиции. По данным российских "военкоров", Силы обороны также укрепили свои позиции у Курдюмовской дамбы примерно в 13 км к юго-западу от Бахмута. Они также утверждали, что украинские силы продолжали наступление к северу от Бахмута в районе Ягидного (к северо-западу от Бахмута), Берховки (6 км к северу от Бахмута), Дубово-Василовки (6 км к северо-западу от Бахмута); к западу от Бахмута в районе Ивановского (6 км к западу от Бахмута); и к юго-западу от Бахмута вблизи Северного (20 км к юго-западу от Бахмута), Озаряновки (15 км к юго-западу от Бахмута), Курдюмовки и Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Один из российских пропагандистов также заявлял, что украинские воины проводили штурм в самом Бахмуте, однако эти заявления опровергала Маляр.

Генштаб ВСУ при этом сообщил, что российские войска провели безуспешные наземные атаки вблизи Бахмута, Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского. А россияне заявляли про достижение ограниченных успехов южнее Ивановского и в лесу возле Часового Яра (12 км к западу от Бахмута).

По данным ВСУ, на Бахмутское направление Россия бросила свыше 330 танков, 140 артиллерийских систем и 50 300 человек личного состава, включая ВДВ, мотострелковые части, подразделения БАРС и мелкие подразделения частной военной компании (ЧВК) "Ветеран". "Вагнеровцев" там нет.

Украинские и российские силы продолжали вести боестолкновения на линии Авдеевка-Донецк, и по состоянию на 30 июня украинские силы продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Авдеевки западнее Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и в Красногоровке (3 км к северо-востоку от Авдеевки).

Тем временем в российском МО заявляют про отражение атак Украины вблизи Каменки, Крутой Балки и Первомайского.

"Российский блогер заявил, что украинские войска атаковали российские позиции на линии Красногоровка — Крутая Балка, и выразил обеспокоенность тем, что украинские войска могут захватить Веселое (4 км к северо-востоку от Бахмута). Он также утверждал, что украинские силы исследовали российские оборонительные рубежи вблизи Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки). Украинский Генштаб сообщил, что российские силы провели безуспешные наземные атаки вблизи Авдеевки, Первомайского, Марьинки (непосредственно к юго-западу от Донецка), Победы (5 км к юго-западу от Донецка) и Новомихайловки (30 км к юго-западу от Донецка)", – пишет ISW

Запорожская область

По данным ISW, 30 июня украинские силы продолжили контрнаступательные действия на административной границе Донецкой и Запорожской областей. По данным Генштаба, успеха удалось добиться на на рубеже Левадное-Приютное (до 20 км юго-западнее Великой Новоселки) и закрепились на вновь достигнутых линии.

Минобороны России утверждало, что российские подразделения Восточной группировки войск отражали украинские атаки южнее и юго-западнее Великой Новоселки.

"Депутат от оккупационных войск Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска предприняли контратаку из Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) в направлении города Ровнополь (10 км к юго-западу от Большой Новоселки). Российский военный блогер утверждал, что по состоянию на 30 июня украинские силы улучшили свои тактические позиции на линии Старомайорское — Ровнополь", – отметили аналитики.

Украинские воины продолжали наступательные действия и в западной части Запорожской области. По данным Генштаба, удалось добиться частичного успеха на рубеже Малая Токмачка — Очеретуватое (до 28 км южнее Орехова) и закрепились на новых достигнутых рубежах.

А в МО РФ заявили об отражении предпринятой украинскими воинами разведки боем на западе Запорожской области. Там уверяют, что нанесли удар по подразделениям Сил обороны, пытающимся продвинуться к югу и юго-востоку от Орехова.

Из-за плохих погодных условий на западе Запорожской области темпы наступательных операций украинских сил несколько снизились, там преимущественно идут позиционные бои, утверждали российские "военкоры". Однако в ISW с такими выводами не вполне согласны.

"В районе Орехова 29 июня и кратковременно 30 июня шли дожди, хотя эти ливневые дожди, вероятно, не ухудшили маневренность бронетехники, а зарегистрированные в этом районе ветры, вероятно, были недостаточно сильными, чтобы вызвать длительные сбои в работе авиационных подразделений", – отметили в ISW.

Российские военкоры также писали о наступательных операциях украинцев к югу от Орехова и о попытках прорвать российскую оборону в районе Пятихаток (25 км к юго-западу от Орехова), где им удалось достичь определенного продвижения.

Также в ISW обратили внимание на удар, нанесенный украинскими войсками по тыловым позиция оккупантов в Бердянске Запорожской области.

"Украинское стратегическое командование сообщило, что украинские силы нанесли успешные удары по российскому штабу и складу горюче-смазочных материалов в пригороде Бердянска. На кадрах с геолокацией, опубликованных 30 июня, видны шлейфы дыма в Бердянске после сообщения об ударе. Российские блогеры утверждали, что украинские силы запустили шесть крылатых ракет Storm Shadowпо целям в окрестностях Бердянска и что российские системы ПВО "Панцирь-С" сбили часть или все ракеты", – пишет ISW.

Напомним, ранее в ISW заявляли, что ВСУ добились успехов в наступательных операциях, а Кремль может формально взять под контроль ЧВК "Вагнер".

Также сообщалось, что аналитики констатировали, что Кремль устроил большие чистки после похода Пригожина на Москву.

Они считают, что после военного мятежа ЧВК "Вагнер" Кремль, скорее всего, попытается уравновесить желание смягчить широко распространенное пренебрежение к деятелям из руководства минобороны, которое разожгло восстание. Он попытаться лишить прав тех, кто, возможно, сочувствовал или способствовал событиям, которые начал Евгений Пригожин.