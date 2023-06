ВСУ добились успехов в наступательных операциях, Кремль может формально взять под контроль ЧВК 'Вагнер' – ISW

Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ныне ведут широкое наступление в этом районе. Также в течение 29 июня они провели наступательные операции еще как минимум на двух других участках фронта и добились успехов.

Ход боев проанализировали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). При этом эксперты упомянули о ЧВК "Вагнер", наемники которой якобы покинули фронт в Украине: говорят, что даже после незавершенного военного мятежа в РФ Кремль может и дальше использовать ее в войне, взяв под свой формальный контроль.

Контрнаступательные успехи Сил обороны

По данным Генштаба ВСУ, украинские силы продвинулись на 1200 м в направлении н. п. Клищеевка (7 км к юго-западу от Бахмута) и на 1500 м в сторону Курдюмовки (13 км к юго-западу).

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли 29 июня подтвердил, что украинские подразделения обладают стратегической инициативой в районе Бахмута.

При этом ВСУ вели наступательные операции и на двух других участках фронта и добились успехов. Украинский Генштаб сообщил, что защитники продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями.

Также воины добились частичного успеха на линии Ровнополь – Володино (до 16 км юго-западнее Великой Новоселки Волновахского района Донетчины).

Кремль может формально подчинить ЧВК "Вагнер"

Отмечается, что после вооруженного мятежа "вагнеровцев" в РФ российское политическое руководство может попытаться подчинить себе частную военную компанию Евгения Пригожина. В частности, превратить ее в государственное предприятие.

"Хотя неясно, взял ли Кремль на себя такой курс действий, The Wall Street Journal сообщило, что российские власти решили взять под контроль деятельность "Вагнера" за рубежом", – подчеркнули в ISW.

Сообщается, якобы замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить сирийскому лидеру Башару Асаду, что российская ЧВК больше не будет действовать как независимая организация в Сирии. Предположительно, наемники "Вагнера" прибыли на российскую военную базу в Латакии. Вместе с тем представители МИД РФ также сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что "вагнеровцы" продолжит свою деятельность в их странах.

Российский диктатор Владимир Путин 27 июня утверждал, что Кремль "полностью финансирует" и "полностью снабжает" ЧВК Пригожина. Так что российские официальные лица могут использовать существующий ее статус как организации, финансируемой и снабжаемой государством, для завершения ее формальной национализации.

По мнению аналитиков, национализация группы "Вагнера", вероятно, поможет российскому минобороны включить существующий ее персонал в состав регулярных вооруженных сил РФ посредством контрактов.

"Такой шаг вряд ли серьезно подорвет зарубежную деятельность ЧВК, и Кремль может быть заинтересован в том, чтобы де-юре взять на себя ответственность за операции "вагнеровцев" за границей, чтобы лишить группу оставшегося источника влияния и независимого денежного потока", – отметили в ISW.

Ранее там оценивали, что соглашение, заключенное при посредничестве самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко, скорее всего, устранит ЧВК "Вагнер" как независимого игрока, которым она является в своем нынешнем виде, но может позволить элементам организации сохраниться.

"Кремль не указал, что он намерен национализировать "Вагнера", и, возможно, Путину еще предстоит определить, какой курс действий следует предпринять для более жесткого подчинения группы под свой контроль", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным министерства обороны США, есть подтвержденная информация о том, что часть наемников ЧВК "Вагнер" еще осталась на временно захваченных РФ территориях Украины. Ранее же заявлялось, что "вагнеровцы" должны передислоцироваться в Беларусь.

