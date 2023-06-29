ВСУ продвинулись в сторону Курдюмовки на 1500 м, есть успехи и на других направлениях: в Минобороны раскрыли детали. Карта

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на трех направлениях фронта – Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском. На последнем защитники продвинулись на 1,2-1,5 тыс. метров в сторону Клещиевки и Курдюмовки.

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В то время как российские оккупанты ведут наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях – безуспешно. О ситуации на этих участках фронта рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

"Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успехи", – подчеркнула она.

Юг Украины

По словам Маляр, на направлении Ровнополь – Володино ВСУ имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери врагу. Практически они обескровливают наступательный потенциал армии РФ, уничтожая ее технику, склады, пункты управления и личный состав.

"На Запорожском и Мелитопольском направлениях уничтожаем врага. Он подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона. На Бердянском направлении есть продвижение на 1300 м", – подчеркнула замглавы Минобороны.

Восток Украины

Отмечается, что на Бахмутском направлении украинские войска перехватили оперативную инициативу. Враг хоть и пытается удержать занятые позиции и проводит контратаки, но постепенно отступает после того, как несет потери.

Защитники Украины уже продвинулись на 1200 метров в направлении Клещиевки (в 9 км от Бахмута) и на 1500 метров к Курдюмовке (в 17 км от райцентра).

В то же время ожесточенная борьба продолжается на флангах города: ВСУ имеют успех, ныне закрепляются на освобожденных рубежах.

"В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", – подытожила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях министр обороны Алексей Резников заявил, что в контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основные резервы войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО. К тому же не все успехи Сил обороны были объявлены публично, а "главное событие" контрнаступления еще впереди.

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