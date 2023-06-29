ВСУ перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и выбивают врага из рубежей в городе – Генштаб

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу, в самом Бахмуте выбивают оккупантов из захваченных рубежей. Враг сопротивляется, но несет значительные потери.

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В общем, на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои. Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

"Украинские воины на Бахмутском направлении перехватили стратегическую инициативу, ведут наступательные действия широким фронтом", – отметил он.

По его словам, на флангах города Бахмут бойцы Сил обороны продолжают оказывать давление на оккупантов. Они выбивают врага из ранее захваченных им рубежей.

"Имеют успехи, закрепляются на рубежах", – подчеркнул Ковалев.

Представитель Генштаба ВСУ говорит, что российские оккупационные войска оказывают яростное сопротивление, в то же время несут огромные потери в личном составе, вооружении и технике.

"Тяжелые бои продолжаются", – подытожил он.

В Минобороны Украины уточнили, что на Бахмутском направлении враг пытается удержать занятые позиции, производит контратаки, но постепенно отступает после потерь.

В направлении Клищиевки ВСУ продвинулись на 1200 метров, а в сторону Курдюмовки – на 1500 метров. Борьба идет на флангах Бахмута.

"Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 28 июня ВСУ проводили контрнаступательные операции на четырех направлениях. В Институте изучения войны проанализировали боевые действия, указав основные населенные пункты, где шли атаки с обеих сторон.

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