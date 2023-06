Контрнаступательные операции ВСУ идут на четырех направлениях: анализ боевых действий от ISW. Карта

Силы обороны Украины в течение 28 июня вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. В частности, на Бахмутском направлении, вдоль западной административной границы Донецкой и восточной – Запорожской областей, а еще в западной части Запорожья.

Видео дня

В минобороны страны-агрессора утверждали, что оккупанты отбили украинские атаки южнее Кременной на Луганщине, а министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал словами о том, что "главное событие" контрнаступления еще не началось. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Бахмутское направление

Отмечается, что украинские и российские силы провели ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута, в ходе которых ВСУ еще 27 июня продвинулись к северу от Орехово-Василевки.

По данным украинского Генштаба, Силы обороны вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районе Раздолевки, Зализянского, Парасковиевки, Берховки, Клищеевки и Курдюмовки.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска продвинулись под Клищеевку и "безуспешно" атаковали Берховку. Другой пропагандист 27 июня заявлял, что ВСУ наносили удары по всей линии соприкосновения от Яковловки до Курдюмовки. Также указал, мол, оккупанты отбили украинские атаки в районе Васюковки и Роздолевки, а части 106-й воздушно-десантной дивизии РФ "отбили" такую атаку в районе Соледара.

"Геолокационные кадры, опубликованные 26 и 28 июня, показывают, что российские войска продвинулись западнее Дубово-Василевки. Российские источники утверждали, что они также продвинулись в районе Берховки. Но украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Роздолевки, Орихово-Василевки, Богдановки и Белой Горы", – указали в ISW.

Операции на Авдеевском и Марьинском направлениях

По данным Генштаба ВСУ, 28 июня оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Пропагандисты признали, что ВС РФ безуспешно атаковали вблизи Первомайского, но говорили, что те все еще "ведут штурмовые операции" южнее Марьинки с захваченных позиций в укрепрайоне "Зверинец".

По данным ISW, на Авдеевском направлении якобы действовала так называемая 1-я славянская бригада "ДНР".

Операции вдоль границы Донецкой и Запорожской областей

28 июня российские и украинские войска нанесли наземные удары в западной части Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что враг вел безуспешные наступательные операции в районе Ровнополя.

Российские источники, в том числе минобороны РФ, утверждали, что украинские силы наносили удары в сторону Старомайорского. А также признали, что ВСУ заняли новые позиции на линии этих двух населенных пунктов и продвинулись в сторону Приютного.

Кроме того, 28 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области. Пропагандисты жаловались, что ВСУ пытались продвинуться вдоль линии Пятихатки – Жеребрянки. Они сообщали, что там украинские атаки "отбивают" части 429-го мотострелкового полка, стрелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО, неустановленные части морской пехоты, а также добровольческий батальон "Судоплатов" и Северо-Осетинский батальон. По словам блогеров из РФ, украинские войска пытались атаковать оккупантов юго-восточнее Орехова в районе Луговского и в направлении Роботино.

Помимо этого, 27 и 28 июня Силы обороны Украины провели ограниченные разведывательные атаки на восточном (левом) берегу Днепра в районе Антоновского моста. Минобороны РФ заявило, якобы российские наземные и артиллерийские подразделения "уничтожили" украинскую ДРГ, которая "попыталась приземлиться на восточном берегу" возле моста. При этом один российский блогер заявил, что по состоянию на конец дня 27 июня российские ВКС безуспешно пытались нанести авиаудар по позициям ВСУ в этом районе, но в конечном итоге безуспешно, поскольку украинские силы "развернули зенитно-ракетные комплексы С-300 к береговой линии" на западном (правом) берегу.

Несколько пропагандистов выразили уверенность, что ВСУ "готовятся к дополнительным наступательным операциям по форсированию Днепра" на этом участке. Отмечалось, что в районе Олешек действовали российские воздушно-десантные войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что контрнаступление ВСУ находится только на начальном этапе, а основные события на фронте будут проходить в ближайшие недели и месяцы. По его словам, украинские силы имеют все необходимое для победы и возвращения всех захваченных РФ территорий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!