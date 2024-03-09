'Концептуальное решение уже принято': Вениславский озвучил права и обязанности осужденных в новом законе о мобилизации. Видео

Новый закон о мобилизации, над которым сейчас работают в Верховной Раде, упорядочит вопросы мобилизации лиц, осужденных за уголовные преступления. В частности, законотворцы могут разрешить гражданам Украины, отбывающим наказание в местах лишения свободы, по желанию становиться на защиту Украины.

Обсуждение деталей продолжается, однако уже сейчас ясно, что право защищать родную землю дадут не всем осужденным. Подробности в эфире OBOZ TV рассказал народный депутат Украины от "Слуги народа", член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Отвечая на вопрос о том, может ли в новом законе быть закреплено положение о мобилизации осужденных граждан Украины, Вениславский подчеркнул, что члены профильного комитета пришли к согласию в вопросе о призыве тех граждан, которые получили приговоры за совершенные уголовно-уголовные деяния, но назначенное судом наказание для которых не связано с ограничением или лишением свободы.

Такие граждане призывного возраста, считают в комитете – такие же военнообязанные, как и остальные граждане Украины. Следовательно, должны быть мобилизованы на общих началах.

Иная ситуация – с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы.

"Что касается лиц, находящихся в местах лишения или ограничения свободы, то это право, а не обязанность. То есть если человек, совершивший уголовно-уголовное деяние, находится в системе исполнения наказаний, в пенитенциарной системе, он имеет право по своему желанием быть мобилизованным", – отметил Вениславский.

Однако и здесь законодатели обдумывают ограничения. В частности, речь идет о тяжких преступлениях как против государства, так и против человека.

"Это право не является абсолютным, оно имеет ограничения, а именно преступления против основ национальной безопасности, государственная измена и так далее, а также преступления против половой свободы, то есть те преступления, которые не разрешают членам комитета и народным депутатам в целом разрешить, например, насильникам поступить на военную службу, потому что это дискредитация наших Вооруженных сил. В целом концептуально мы решение такое приняли, дальше будем выписывать детали", – подчеркнул Вениславский.

Напомним, ранее Вениславский рассказал, кто из студентов получит отсрочку в новом законе о мобилизации. По его словам, речь идет о том, что в законопроекте №10449 о мобилизации будет сохранено право на отсрочку от призыва на военную службу для тех молодых людей, которые получают высшее образование, реализуя таким образом свое конституционное право.

В то же время будут перекрыты возможности для злоупотреблений, которые законодатели усматривают в случаях, когда мужчины призывного возраста получают второе, третье, четвертое или пятое высшее образование, причем разных профилей.