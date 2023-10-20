Корабли НАТО начали зачистку украинского морского коридора от российских мин

Минно-тральная группа из состава ВМС Болгарии и Румынии начала работу по обезвреживанию мин в акватории Черного моря у берегов Болгарии, на маршруте нового украинского морского коридора. Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Наши черноморские соседи демонстрируют удивительно сжатый период от принятия решения о создании минно-тральной группы до начала практической работы", - отметил эксперт.

По его словам, в состав минно-тральной группы входят семь кораблей, и они не ограничиваются территориальным морем Болгарии, но и работают в близлежащей зоне – где как раз проходят маршруты балкеров нового украинского коридора.

Как известно, украинский морской коридор, открытый благодаря усилиям Министерства инфраструктуры и ВСУ, набирает обороты: им прошли уже 35 кораблей общим водоизмещением более 1,5 млн тонн.

В то же время, эксперты и участники рынка отмечают: для того, чтобы нарастить объем экспорта новым коридором, необходимо усилить ПВО в портах, обеспечить безопасность судов в море от мин и разработать систему страхования с привлечением международных страховых компаний.