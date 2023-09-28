Корниенко попал в скандал из-за заявления о форме правления в Украине: что произошло и почему разгорелись жаркие дискуссии

Во время форума "Диригенты перемен" заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что сейчас тестируется модель перехода к президентской форме правления в Украине. По этому поводу в сети разгорелся скандал.

Соответствующую цитату со словами Корниенко опубликовала в сети депутат Киевского городского совета Виктория Пташник. В комментариях под постом Пташник украинцы выразили возмущение слов Корниека и отметили, что такие обсуждения недопустимы.

"Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", – заявил Корниенко во время форума.

По этому поводу Пташник отметила, что такие изменения в Украине во время действия военного положения невозможны. Также она отметила, что большинство слушателей форума выступили против такой идеи, и наоборот поддержали усиление роли парламента.

"Слава Богу, это изменения в Конституцию Украины, а они невозможны во время военного положения - думаю я. И тут Роман Бондарь сразу тестирует эту идею на зале: большинство присутствующих голосует за усиление роли парламента и только где-то 5-6 рук поднимается в поддержку усиления роли президента.

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П.с.: сижу теперь и думаю, что же на самом деле подразумевалось под "тестируем модель перехода к президентскому государству". Похоже, что уже давно на практике тестируется", – заявила Пташник.

Пользователей сети также изрядно возмутило заявление Корниенко, многие отметили, что подобные обсуждения недопустимы, особенно во время войны, и выразили сопротивление таким идеям.

"Как завуалировано он сказал об узурпации власти"; "Например, парламент (монобольшинство) отказалась от своей конституционной обязанности формировать Правительство и фактически передала эту функцию президенту"; "Был уже у нас один такой тестировщик, Витя Янукович. Чем его президентство закончилось, напомнить? В конце концов, если вы хотели получить мнение граждан о вероятности смены конституционного строя в стране в таком направлении, то, безусловно, получили. Теперь, пожалуйста, сделайте из этого правильные выводы, и больше не повторяйте эти ошибки".

Впоследствии в комментариях под своим сообщением в Facebook, Корниенко заявил, что эта цитата была вырвана из контекста.

"Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь Президент – это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается" – ответил Корниенко на обвинения пользователей в сети.

Напомним, что в 2021 году вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко решил сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа". Причиной стало его желание глубже сосредоточиться на реформе работы парламента на нынешней должности в ВРУ.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что народные депутаты из "Слуги народа" часто попадают в разные скандалы, потому что не имеют опыта поведения на публике. Он подчеркнул, что перед политикой многие депутаты были "обычными людьми, у которых несколько сотен друзей на Facebook".

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