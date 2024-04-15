Посол Корнийчук объяснил, чем отличается ситуация с поддержкой Израиля и Украины

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что ситуация с поддержкой Израиля и Украины со стороны США кардинально отличается. По его словам, наша страна совсем недавно начала работу над гарантиями безопасности, а Израиль заручился уверенной поддержкой США еще в 50-х годах.

Об этом Корнийчук рассказал в комментарии OBOZ.UA. Как отметил дипломат, еще в 1952 году было подписано первое Соглашение о совместной безопасности между США и Израилем.

"На сегодняшний день действует четвертая подрядка 10-летнего соглашения о военно-техническом сотрудничестве и помощи. Она не предусматривает, что американские войска будут воевать на территории Израиля, но она гарантирует помощь в виде 3,8 млрд долларов в год. Также она предоставляет доступ ко всем новейшим военным технологиям, на совместные производства, американские склады с оружием и боеприпасами с лимитом до 1,8 млрд долларов, которые могут быть использованы в любое время по общему согласию", – пояснил посол.

Также он отметил, что именно такое соглашение Украина взяла в основу гарантий безопасности в этом году. Но главное отличие состоит в том, что Израиль уже десятки лет работал над своей безопасностью, в то время как для Украины до 2014 года Россия считалась "дружественной" страной.

"Представьте, сколько лет они работают над этой ситуацией. А мы, как вы помните, верили в дружбу с Российской Федерацией до 2014 года. Поэтому сравнить с нашей ситуацией очень трудно. Кроме того, Ближний Восток всегда был опасным регионом, где сталкивались интересы многих государств, региональных группировок и т.д. И вы понимаете, что кроме этих двух аргументов Израиль построил мощное лобби и в Европейском Союзе, который работает в Брюсселе, и в США", – заявил Корнийчук.

Дипломат отметил, что сейчас Украине нужно прилагать множество сил, чтобы укреплять свои оборонные возможности. В частности, этому способствуют гарантии безопасности, которые подписывает украинское руководство.

"Когда я слышу наших определенных экспертов, которые говорят, что те соглашения о безопасности, которые подписывает украинское руководство, ни о чем – то это неправда. Потому что фактически за основу первых соглашений с Британией, например, было взято именно израильское 10-летнее соглашение с Соединенными Штатами. И это реальный подход, который действует, которое работает в мире", – пояснил посол.

Он заострил внимание, что в таких соглашениях идет речь не только о деньгах, но и о технологиях и совместных производствах.

"Например, что "Железный купол" – это совместное производство. Американцы производят одну часть, израильтяне – вторую часть. И у них всего их 12. Сейчас израильтяне выкупили еще два у американцев, которые были у них и не пользовались. То есть это не есть массовым производством. Это, скорее, штучный товар", – заявил Корнийчук.

Что касается возможного применения "Железного купола" в Украине, то дипломат призвал не делать поспешных выводов.

"Нужно быть техническим экспертом, чтобы понимать, подойдет ли он нам, поможет ли он в Харькове, например, против ракет малого радиуса и других боеприпасов. Потому что он точно не работает против баллистики, например. Но Израиль производит другие противоракетные системы, которые работают против баллистики, которые нам очень нужны. Но на сегодняшний день приоритет у Израиля. Эти системы нужны им самим в первую очередь", – отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Напомним, в Конгрессе США достигнут "консенсус" в вопросе одобрения помощи Украине и Израилю. И республиканцы, и демократы согласились, что им необходимо "действовать быстро".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 апреля и ночью 14 апреля Иран выпустил по Израилю около 200 дронов и более сотни ракет. По данным ЦАХАЛ, ни одна из целей не достигла воздушного пространства страны – все их перехватили, в том числе союзники.

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