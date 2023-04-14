'Корпус танка просто разлетелся на молекулы': украинский защитник рассказал, как жег вражескую технику. Видео

Украинский защитник-противотанкист с позывным "Кузьма", вместе со своей группой воюющий против российских оккупантов в Донецкой области, рассказал, как уничтожает вражескую бронетехнику. В этом ему помогает ПТРК "Джавелин".

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Своими успехами старший противотанковой военной группы поделился в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову. Он отметил, что особый всплеск эмоций испытал, когда подбил российский танк впервые, и на этом решил не останавливаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это был Т-72Б3 2017 модернизации, он "кошмарил" одну из угольных шахт, на которой засели наши ребята, они ее до сих пор держат, неподалеку от Марьинки", – рассказал "Кузьма".

"От него ничего не осталось. Башня улетела за посадку, метрах в 70, а от танка, я впервые такое увидел, видимо он был полон БК, потому что от танка осталось два впечатанных в землю трака, а корпус просто разлетелся на молекулы", – вспоминал боец.

Сейчас на его счету уже три танка и 2 БМП, одна МТЛБ и еще одна БМП – "было попадание, но каким-то чудом он уехал", отметил военный.

Он признался, что каждый раз после уничтожения врага чувствует облегчение из-за того, что смог сохранить жизнь держащих определенную позицию бойцов.

Напомним: украинский защитник Павел на псевдо "Телик" уже четыре месяца вместе с другими военными держит оборону в городе Бахмут. Украинские военные уверены в своих силах, потому на передовую идут с боевым настроением.

Мы были как в посадках, так и в поле. Мы также вели городские бои. Каждый бой был по-своему тяжелым. У наших ребят сильнее дух, они больше мотивированы, потому что мы защищаем свою землю, защищаем свой народ, стоим за Украину", – рассказал боец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военнослужащие 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали реалии окопной войны. Наши воины вынуждены ходить в окопах, в которых из-за дождей образовалось настоящее болото из грязи. Ноги защитников Украины утопают в месиве так, что для каждого шага нужно прилагать усилия;

– также украинские военные показали, как точными ударами уничтожают "вторую армию мира". Для поражения позиций оккупантов защитники использовали украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

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