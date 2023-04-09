"Вместо 1000 слов": украинские пехотинцы показали видео тяжелых реалий окопной войны

Интенсивные осадки создают проблемы нашим защитникам – и не только военной технике, но и пехоте. В сети появилось новое видео, снятое нашими Героями, которое показывает реалии окопной войны.

Видео дня

На кадрах запечатлено военнослужащих 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Ролик был обнародован на официальном Facebook-аккаунте отдельной механизированной бригады ВСУ в апреле 2023 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Наши воины вынуждены ходить в окопах, в которых из-за дождей образовалось настоящее болото из грязи. Ноги защитников Украины утопают в месиве так, что для каждого шага нужно прилагать усилия.

"Вместо 1000 слов! Каждый из них заботится о нашем спокойствии!" – написала пресс-служба 92-й ОМБр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские войска на временно оккупированной территории Запорожской области вырыли окоп длиной более 70 километров. Это примерное расстояние от Херсона к Николаеву или от Вены к Братиславе.

– Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила: захватчики, судя по всему, пытаются стать "рекордсменами по окопам". Но это будет единственная их победа в этой войне.

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