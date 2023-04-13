Работает украинская 'Стугна': украинские защитники показали, как уничтожили наблюдательные пункты оккупантов. Видео

Украинские военные продолжают наносить значительные потери российским оккупационным войскам. Наши защитники точными ударами уничтожают "вторую армию мира".

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В сети показали, как Вооруженные силы Украины уничтожили наблюдательные пункты оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

На кадрах показана работа 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Для поражения позиций оккупантов защитники использовали украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Украинские защитники зафиксировали месторасположение захватчиков, а затем нанесли сокрушительный удар. Количество ликвидированных оккупантов не уточняется.

"30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского в очередной раз умело накрывают вражеские наблюдательные пункты из "Стугны", – отметили в Сухопутных войсках.

Стоит отметить, что украинские воины взорвали еще один вражеский склад боеприпасов. На этот раз стало меньше снарядов у русских захватчиков на Бахмутском направлении.

Бойцы Сил специальных операций в сотрудничестве с воинами других подразделений Сил обороны ударом с M142 HIMARS отменяли большую враждебную цель. Речь идет об уничтожении российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники из российской частной военной компании "Вагнер" в очередной раз попытались штурмовать позиции украинских пограничников в районе Бахмута Донецкой области - и снова неудачно. Приближение врага украинские воины заметили заранее и открыли огонь на поражение. В результате удара по зданию, где оккупанты надеялись скрыться, около 20 захватчиков были убиты и ранены.