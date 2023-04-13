Воины ВСУ отработали по складу БК оккупантов на Бахмутском направлении: Сырский показал видео 'фейерверка'

Украинские воины взорвали очередной вражеский склад боеприпасов. На этот раз стало меньше снарядов у российских захватчиков на Бахмутском направлении.

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Отлично "отминусовали" российский состав воины 45-й отдельной артиллерийской бригады в тесном сотрудничестве с аэроразведкой 56-й отдельной мотопехотной бригады. Видео уничтожения боеприпасов противника опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский

"Воины 45 оабр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр качественно отработали по вражескому составу БК на Бахмутском направлении. Великолепная работа. Слава Украине!", – прокомментировал кадры он.

На видео видно, что артиллеристы наносят удар по вражескому складу БК, который захватчики разместили в одном из домов украинцев. После попадания склад загорелся, а затем начал детонировать.

Напомним, 12 апреля ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов и уничтожили 10 вражеских бронемашин. Безвозвратные потери РФ в живой силе к утру 13 апреля составили 180 590 человек.

Также украинские воины уничтожили новейшую станцию РЭБ "Стриж" российских оккупантов. Удар по вражеской станции бойцы ВСУ нанесли с польской 155-мм гаубицы Krab.

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