Корректировал удары: СБУ задержала агента ФСБ, который сливал оккупантам боевые позиции защитников Купянска. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ в Харьковской области. Этот злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары россиян по позициям Сил обороны, что защищают Купянск.

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Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале. Больше всего врага интересовали штабы, укрепления и огневые точки ВСУ на передовой.

Следствие выяснило, что корректировщиком оказался местный безработный, который привлек внимание ФСБ своими прокремлевскими комментариями в российских Telegram-каналах.

По команде российских спецслужб он обходил районный центр и прилегающие территории, где тайно фиксировал расположение и маршруты движения украинских войск. Оккупанты обещали ему вознаграждение за каждую "слитую" локацию, но денег агент так и не получил.

Сотрудники СБУ заблаговременно обнаружили корректировщика и задержали его в его доме. Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон с доказательствами связи с ФСБ.

Следователи Службы безопасности выдвинули агенту подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время идет расследование. Задержанный находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Сумской области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, пытавшегося передать информацию для корректировки вражеских атак по Силам обороны Украины на приграничье с Российской Федерацией.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агентку РФ, которая, по данным следствия, наводила огонь по позициям ВСУ в Донецкой области. Женщина передавала информацию о расположении Сил обороны и ждала оккупации Краматорска.

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