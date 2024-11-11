СБУ задержала в Сумской области агента ФСБ, пытавшегося скорректировать удары по Силам обороны. Фото

В Сумской области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, пытавшегося передать информацию для корректировки вражеских атак по Силам обороны Украины на границе с Российской Федерацией. Предатель, завербованный российскими спецслужбами, собирал информацию о расположении украинских военных укреплений и оборонных позиций

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Предателем оказался 50-летний житель Сумской области, завербованный российскими спецслужбами из-за своего давнего знакомого, сейчас воюющего на стороне РФ.

Его задачей было собирать координаты украинских оборонных укреплений, огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов, охраняющих северную границу страны.

В случае получения актуальных геолокаций, враг планировал атаковать позиции украинских войск с помощью ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед". Однако СБУ удалось оперативно сработать и задержать предателя еще до того, как он успел передать информацию в ФСБ.

Злоумышленника поймали на пограничном Шосткинского района, а во время задержания обнаружили мобильный телефон, с которого он должен был послать "отчет" с голосовыми сообщениями.

Следователи СБУ объявили задержанному подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агентку РФ, которая, по данным следствия, наводила огонь по позициям ВСУ в Донецкой области. Женщина передавала информацию о расположении сил обороны и ждала оккупации Краматорска.

Ранее стало известно, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего поджоги авто украинских воинов в Днепре. Им оказался 48-летний слесарь, имевший практические знания в области химии.

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