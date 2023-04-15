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Корректировщик, который наводил "Калибры" на Николаев, получил тюремный срок

Алексей Лютиков
War
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Корректировщик, который наводил 'Калибры' на Николаев, получил тюремный срок

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины очередного вражеского информатора, который действовал в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленник корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр".

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В результате пособник россиян был задержал и отправлен за решетку на 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленник собирал разведанные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Николаевской области. Вражеский приспешник пытался выявить боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ.

В ходе контрдиверсионных мер в Николаевской области было установлено, что вражеским информатором оказался житель областного центра. В начале лета прошлого года российская спецслужба привлекла его к сотрудничеству через представителя террористической организации "ДНР".

В поле зрения россиян корректировщик попал на одном из пропагандистских Telegram-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. В ходе обыска правоохранители обнаружили у преступника мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Корректировщик, который наводил "Калибры" на Николаев, получил тюремный срок
Корректировщик, который наводил "Калибры" на Николаев, получил тюремный срок
Корректировщик, который наводил "Калибры" на Николаев, получил тюремный срок

Напомним, житель Николаева, бывший начальник службы охраны одного из объектов инфраструктуры, получил 8 лет тюрьмы за корректировку российских ракетных ударов по учебным заведениям. Мужчина с начала масштабного вторжения собирал разведданные о локациях Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала информатора врага, которая создала Telegram-канал для сбора разведданных об обороне Одессы. Ей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

– СБУ взялась за блогершу, которая призвала отделить Закарпатье от Украины. Женщина распространяла в сети сепаратистские призывы.

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