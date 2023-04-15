Корректировщик, который наводил 'Калибры' на Николаев, получил тюремный срок

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины очередного вражеского информатора, который действовал в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленник корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр".

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В результате пособник россиян был задержал и отправлен за решетку на 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленник собирал разведанные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Николаевской области. Вражеский приспешник пытался выявить боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ.

В ходе контрдиверсионных мер в Николаевской области было установлено, что вражеским информатором оказался житель областного центра. В начале лета прошлого года российская спецслужба привлекла его к сотрудничеству через представителя террористической организации "ДНР".

В поле зрения россиян корректировщик попал на одном из пропагандистских Telegram-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. В ходе обыска правоохранители обнаружили у преступника мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, житель Николаева, бывший начальник службы охраны одного из объектов инфраструктуры, получил 8 лет тюрьмы за корректировку российских ракетных ударов по учебным заведениям. Мужчина с начала масштабного вторжения собирал разведданные о локациях Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала информатора врага, которая создала Telegram-канал для сбора разведданных об обороне Одессы. Ей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

– СБУ взялась за блогершу, которая призвала отделить Закарпатье от Украины. Женщина распространяла в сети сепаратистские призывы.