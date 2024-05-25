Коваленко: Харьков можно защитить эффективной ПВО, но сначала нужно "прикрыть" Patriot

В последние дни много говорят о том, что Харькову, который страдает от системных террористических атак российских оккупантов, критически нужны ЗРК Patriot и что только они могут спасти город. Но на самом деле это не так и одними только "Пэтриотами" его не спасти от ударов – вдобавок можно лишиться и самих комплексов. Почему так? Давайте разберемся.

ЗРК Patriot – тот, да не тот

О сложности обеспечения противовоздушной обороны Харькова говорилось неоднократно, и одной из причин уникальности данной локации является ее близость к границе с Россией. Это обстоятельство значительно сокращает время подлета всех вражеских средств поражения до города и снижает эффективность противодействия даже самых современных средств ПВО. И тот же ЗРК Patriot в харьковских условиях не "один в поле воин", а добыча.

Многие, когда говорят об этом комплексе, ошибочно считают, что он решает все проблемы с воздушными угрозами. То, что Patriot является высокоэффективной системой ПВО, – правда, и доказано на практике, что он намного лучше российских С-400. В частности, ЗРК Patriot сбивает всю, абсолютно всю номенклатуру российских ракет – начиная от дозвуковых крылатых типа Х-101/555 и КРМБ "Калибр" и заканчивая Х-47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон". В то же время ЗРС С-400 "Триумф" с большим трудом перехватывают Storm Shadow/Scalp EG и ни разу не перехватили ATACMS.

Но Patriot не применяется против малогабаритных объектов. Поясняю.

Над Харьковом и Харьковской областью прямо сейчас, когда вы читаете этот текст, кружат десятки российских разведывательных дронов типа "Орлан-10", ZALA и прочих. Они собирают информацию, корректируют огонь по городу и окрестностям, в реальном времени позволяют реагировать РОВ на угрозы со стороны Сил обороны Украины. И данные дроны не сбиваются в режиме 24/7 нон-стоп потому, что у нас ограниченные возможности по их перехвату в вопросах соответствующих комплексов ПВО.

Уверен, у многих возникла мысль: так вот ЗРК Patriot и будет их сбивать! Нет, не будет. И тут вопрос даже не в цене зенитных управляемых ракет (ЗУР) к Patriot и цене БПЛА "Орлан-10", а в том, что "Пэтриот" его попросту не увидит. То есть российский разведывательный БПЛА в нынешних условиях сможет навести на цель (на ЗРК Patriot) российский 9М723 ОТРК "Искандер" или, что еще вероятнее, десяток барражирующих боеприпасов "Ланцет", и тогда "Доброе утро, Пекин, настал Новый год!"

Мы больше года добивались от наших партнеров новых батарей ЗРК Patriot, готовили новых специалистов для того, чтобы в течение считаных недель, дней или вообще часов все это превратить в пепел еще до боевого развертывания?

Из всего вышеизложенного возникает вопрос: так что же, судя по такой логике, Харьков отдать на растерзание оккупантам? Нет, разумеется, но, прежде чем размещать там комплекс, подобный ЗРК Patriot, необходимо обеспечить его тотальную защиту, ведь нам не будут выдавать каждую неделю по батарее. А это означает, что, говоря о необходимости ЗРК Patriot для Украины и непосредственно для Харькова, следует говорить и о других системах.

Защита для ЗРК Patriot и не только

Итак, последовательность действий РОВ должна быть предельно ясна: "Орлан-10" замечает "Пэтриот", наводит ОТРК "Искандер"/ББ "Ланцет" – и в считаные минуты комплекс уничтожается.

При этом следует понимать, что, например, для уничтожения Су-34, которые сбрасывают КАБы на Харьков, ЗРК Patriot должен находиться максимум в юго-западных локациях за городом, в то время как зона сброса КАБ у Су-34 – северо-восточные локации Белгорода. При этом от границы РФ до юго-запада Харькова около 50 км, что уже давно не расстояние для ББ "Ланцет", не говоря о других средствах поражения типа Shahed-136 (время подлета 20 минут).

То есть в зоне от границы с РФ до северо-восточных границ Харькова необходимо создать бесполетную зону для российских разведывательных БПЛА и в целом для любых малогабаритных объектов.

Что в этом вопросе может помочь? Комплексы малого радиуса действия: например, ЗРК Crotal, Stormer, "ОСА", "Стрела-10" и прочие, в том числе ЗСУ Gepard. Но все же ракетные средства, ЗРК, эффективнее по дальности и своевременности уничтожения. Но есть нюанс. Вышеназванные западные образцы мы получаем в недостаточном количестве и медленно, а советские варианты испытывают дефицит советских ракет и постепенно переходят (посредством модернизации) на западные.

Решением этой проблемы может быть запрос на комплексы малого радиуса действия, которые были сравнительно недавно выведены из пользования у стран Запада, но есть в достаточном количестве на складах и базах хранения.

Несколько интересных примеров.

Зенитный ракетный комплекс Roland – это совместная разработка Германии и Франции, которую начали еще в далеких 1960-х, а в 1977-м этот ЗРК стал поступать на вооружение. Комплекс за долгие годы эксплуатации неоднократно модернизировался и по состоянию на сейчас продолжает стоять на вооружении многих стран.

Немного тактико-технических характеристик версии ЗРК Roland-3. Скорость полета ракеты – 620 м/с, дальность полета – до 8,5 км, максимальная эффективная высота уничтожения цели – 6000 м. Масса боевой части – 9,1 кг. Время реакции для первой цели составляет 6-8 секунд, а для последующих целей – 2-6 секунд.

Данные ЗРК имеют богатый опыт применения в войнах и конфликтах, они подтвердили в своей категории эффективность перехвата как мало-, так и крупногабаритных целей.

В Германии ЗРК Roland были сняты с вооружения в 2005 году, и последние из них отправились на списание в 2006 г. из состава 15-й зенитно-ракетной группы в Лайпхайме, а в 301-м противотанковом ракетном дивизионе – в 2007 году.

На момент снятия с вооружения в Германии числилось более 180 ЗРК Roland разных модификаций.

Данные комплексы в количестве 8-12 единиц вполне бы смогли создать вокруг Харькова серьезный защитный барьер, не только прикрывающий от малогабаритных средств поражения ЗРК Patriot, но и сам город. Кроме того, что наиболее важно, полностью нивелировалась бы угроза проведения разведки российскими БПЛА.

Или вот такой вариант – зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса MIM -72A/M48.

Эта система была принята на вооружение в 1969 году, но к 1997-му полностью выведена из состава Армии США. У американцев на вооружении было 600 ПУ Chaparral с боекомплектом более 5 300 ракет. Причем ракетами к данной системе были весьма распространенные, а также до сих пор применяемые AIM-9.

ЗРК Chaparral имел возможность поражать цели на расстоянии до 8 километров и по высоте до 3 км. Скорость ракеты 1,5 Маха, что дает ей возможность перехватывать широкую номенклатуру дозвуковых целей – от дронов-камикадзе до крылатых ракет.

У всех этих комплексов важным достоинством является то, что они списаны. Кажется на первый взгляд: ну какое тут достоинство? А такое, что не нужно ожидать их производства с нуля или договариваться о передаче другими странами взамен чего-то. Да и договорятся ли? Процесс куда более короткий: аудит, проведение обслуживания и ремонта, отправка. Что быстрее доедет до Украины – 12 ЗРК Crotal или ЗРК Roland/ Chaparral?

И повторюсь, системы малого радиуса действия смогут обеспечить защиту не только ЗРК Patriot, но и самому Харькову. Поэтому, говоря о защите города (и не только его), нужно в первую очередь говорить об обеспечении его эшелонированной ПВО малого и среднего радиуса действия с учетом экстремальности локации – высочайшей плотности.

Однако даже в таком идеальном случае будет нюанс, который добавит немало дегтя.

Нюанс

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times отметил, что у России в распоряжении имеется 10 тысяч ракет к С-300. Как известно, эти ракеты оккупанты применяют не только для борьбы с воздушными целями, но и для регулярных террористических ударов по украинским городам, в частности – по Харькову.

Ракеты к С-300 для россиян – это как расходник, который есть в большом количестве и который можно применять 24/7. Так, эти ракеты, исходя из ТТХ, могут сбивать ЗУР Patriot, но ракеты к ЗРК Patriot не расходник и их не 10 тысяч.

Их ограниченное количество, и если начать ими регулярно сбивать С-300, то в какой-то момент не будет ракет, чтобы сбить 9М723 или Х-47М2 "Кинжал", или Х-22/32 и т.д.

То есть если "Пэтриот" появится в районе Харькова, за ним не столько могут начать охоту, сколько ударами С-300 истощат, обнулив боекомплект, а затем уже, безоружный, добьют баллистической компонентой.

Выводы

Выводы в этой ситуации очень непростые. Если сказать, что ЗРК Patriot для Харькова – это не такой простой вопрос, то тебя сразу же обвинят в том, что ты больше думаешь о железе, чем о людях. Но объективно в нынешней ситуации ЗРК Patriot, который мы выбиваем уже год, для которого готовятся уникальные экипажи и обслуживающий персонал, сможет послужить для города в предельно ограниченные сроки.

В том-то и дилемма, что ЗРК Patriot может помочь Харькову, но кто поможет самому комплексу?

Очевидно, что начинать следует не от большего к меньшему (от общего к частному, если хотите), а наоборот: от меньшего к большему. Обеспечить Харьков надежной, максимально плотной защитой малого радиуса действия. Разместить ЗРК и ЗСУ данного типа настолько плотно, чтобы ни один комар не прошмыгнул ни в какую щель.

И только после того, как будут достигнуты первые высокоэффективные результаты в обеспечении города защитой данной компоненты, тащить к Харькову большой и громоздкий ЗРК Patriot. Хотя даже и после этого такая целесообразность будет вызывать определенные сомнения, если только вся система не будет представлять собой высокомобильную концепцию.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".