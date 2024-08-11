Коваленко: Курская операция "вскрыла" уязвимость российских границ и слабость армии оккупантов. Как это стало возможным

6 августа началась беспрецедентная по своей амбициозности Суджанская, а со временем и полноценно Курская операция. В рамках нее российские войска на своей территории стремительно теряли контроль над территориями, а в плен сдавались десятки российских военных – причем преимущественно срочников. Как так получилось, что последние прикрывали границу? Да и в целом: Курский прорыв – это везение или идеальный план наступления?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Срочники на границе

Точной информации о количестве пленных россиян по состоянию на сегодня – нет. Но если анализировать разные источники, то называется число либо до, либо более 300 человек. Также разнятся и данные о глубине вклинивания в Курскую область и о ширине фронта.

Не будем бросаться цифрами, которые меняются не просто каждый час, а каждую минуту, но все же наличие срочников в приграничной зоне многих поставило в тупик, ведь де-факто это потенциальная зона боевых действий. Хотя, почему же де-факто?

Когда я в 2022 году вступал в споры на тему отсутствия у современной России такого понятия как "бесконечный ресурс", то многие делали упор в первую очередь на людской потенциал. Мол, 140 миллионов, да там этого ресурса хватит на сто лет войны с нынешним уровнем потерь. Глупо.

Для начала немного закулисной информации, которая редко когда и мало где озвучивалась.

Когда в 2021 году Владимир Путин принимал решение о начале полномасштабного вторжения в Украину, он получал аналитическую информацию от специализированных отделов каждой силовой структуры. Отдельная аналитика от ФСБ, МО РФ, Генштаба ВС РФ, Службы внешней разведки и Главного управления Генерального штаба ВС РФ (многим больше известного как ГРУ), а также от нескольких смежных аналитических центров.

Среди всех этих аналитических выкладок были как максимально позитивные, так и максимально негативные для России. "Победобесным" сценарием была аналитика от минобороны РФ, согласно которой Киев взяли бы за три дня, а на захват всей левобережной Украины понадобилось бы от двух недель до месяца. В свою очередь самый негативный сценарий состоял в том, что война будет затяжной и Россия сможет победить только за счет превосходства в людском ресурсе в течение следующих 10 лет.

То есть, самый негативный сценарий тоже говорил о победе России, пусть и не скоро Но был нюанс. Он не учитывал настолько колоссальные потери российской армии и основывался на среднестатистических ежегодных потерях российской стороны (внимание!) в 30 тысяч человек.

Таким образом, ни одна структура не предоставила Путину достоверной, здравой, рациональной и профессиональной аналитики. А сам президент России доверился самой бездарной аналитике от МО РФ, после чего российским говорящим головам и была дана команда ретранслировать в эфирах нарратив про "Киев за три дня".

К чему эта длинная прелюдия? А к тому, чтобы сформировалось полное понимание происходящего начиная с 2022 года, когда в Украину вторглась объединенная оккупационная группировка численностью в 180 тысяч. За это время, согласно данным Генштаба ВСУ, было устранено 590 тысяч российских оккупантов "двухсотыми" и "трехсотыми". По состоянию на сегодняшний день группировка РОВ составляет 530 тысяч личного состава.

Таким образом, только задействованных по настоящее время и потерянных людских ресурсов у российских оккупационных войск суммарно 1 миллион 300 тысяч! И это без учета тех, кому еще удается убыть из зоны боевых действий по ротации. Также без неучтенных потерь.

Для обслуживания такой массы и "текучести" людского ресурса средний ежемесячный показатель мобилизации на протяжении 29 месяцев должен был составлять 45 тысяч. Только при таком условии, были бы полностью закрыты все потребности российской армии – как для проведения боевых действий в Украине, так и для внутренних нужд. Но, как известно, ежемесячный показатель на такой уровень в РФ не выведен до сих пор.

В конце сентября 2022 год в России стартовала частичная мобилизация, которая в течение трех месяцев запитала армию оккупантов 300 тысячами мобилизованными, но при этом из страны выехало за тот же период до миллиона граждан призывного возраста. То есть, автоматическая потеря людского ресурса за три месяца – еще один миллион.

Важно понимать, что и после этого отток гражданского населения продолжался, а этого даже самая пессимистичная аналитика, представленная в 2021 году Путину, тоже не учла.

По состоянию на сегодня в России проводится беспрецедентная рекламная кампания по привлечению желающих воевать, с разовыми выплатами в два миллиона рублей на руки и прочими привилегиями. Рекрутинг проводится не только в РФ, но и за ее пределами – на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки, Африки, Центральной Азии. В самой России устроили жесткий отлов мигрантов с последующим их привлечением к службе в армии.

Все это происходило бы, если бы у РОВ не было проблем с людским ресурсом? Именно поэтому срочники и оказались на границе с Украиной в составе группы войск "Север", ее курского формирования. Срочниками заткнули участок на границе, где думали, что России ничего не грозит. Брянская группа аналогично заполнена срочниками, сидящими вдоль границы и, с оглядкой на события на Курщине, подумывающих, как бы поскорее сдаться в плен при виде первого приближающегося International MaxxPro (M1224).

А это в свою очередь лишь подтверждает серьезные проблемы с распределением ресурса по российским группам войск. Но не только это стало причиной настолько успешного прорыва в Курской области.

Прорыв

Я уже говорил о том, что двигающиеся в Курской области подразделения идеально учитывали как логистику в регионе, так и рельефно-ландшафтные особенности каждого из направлений. В частности, весьма активно применялась тактика прикрытия флангов природными преградами – речками. То есть, не обязательно думать о возведении фортификаций оперативного уровня и гнать инженерные войска: достаточно взять под контроль село, находящееся по руслу реки, и она превращается в фортификацию, исключающую атаку в лоб.

Но, кроме этого, важным элементом была скорость и мобильность групп прорыва.

Фактически отсутствие у противника понимания четкой линии фронта – линии боестолкновений приводило к тому, что подразделения РОВ либо оказывались в засадах, либо вынуждены были сдаваться в плен. В свою очередь маневренные, мобильные рейдовые группы перемещались от одного села к другому с установлением полного либо частичного контроля над ними и последующей зачисткой в случае наличия спрятавшихся там представителей РОВ.

Прорыв в Курской области мне напомнил Харьковскую контрнаступательную операцию – с тем отличием, что наступала группировка значительно меньшая по своему составу, чем в 2022 году в Харьковской области.

Российское командование не просто продемонстрировало неспособность реагировать на подобные угрозы, а даже некую апатию от происходящего. Оно крайне нехотя, словно делая одолжение, стало принимать некие решения только на третьи сутки прорыва. Причем, как мы видим по состоянию на сегодня, даже эти решения пока не привели к сколь-нибудь эффективному противодействию происходящему на Курщине.

Выводы

В целом Курский прорыв показал множество недостатков российских оккупационных войск: отсутствие контроля границы, дефицит людского ресурса, затыкание срочниками дыр с личным составом в потенциально опасной зоне, неспешность принятия неотложных решений, слабая коммуникация между войсками, отсутствие мобильности войск даже на своей же территории и многое другое.

Разумеется, цели Курской операции иные, но попутно она показала, насколько российская армия слаба и безынициативна на своей же территории. И это будет принято во внимание, причем не только Украиной и ее партнерами, но даже теми странами, которые Россия так настойчиво называет "братскими".