Коваленко: оккупанты стали терять истребители-бомбардировщики Су-34. Сколько осталось бортов у тактической авиации ВКС РФ

С начала 2024 года российская авиация стала очень быстро терять тактическую компоненту – в первую очередь фронтовые бомбардировщики с функцией истребителя Су-34. Эти самолеты являются основной рабочей птичкой в функционале применения корректируемых авиационных бомб, без которых РОВ не способны эффективно вскрывать наши укрепрайоны. Так что, в какой-то момент оккупанты могут и вовсе остаться без Су-34? Их есть чем заменить?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Фактически вопрос о том, чем воздушно-космические силы РФ могут заменить Су-34, когда их станет критически мало, порождает вопрос о российской тактической авиации. Ведь помимо этих истребителей-бомбардировщиков у оккупантов на вооружении стоят и другие образцы – как со схожим, так и с несколько иным функционалом.

Говоря об авиации следует понимать: каждый боевой самолет выполняет строго свой функционал и не многие из тех, что в списке – многофункциональные, при этом не все из них могут применяться как узкоспециализированные.

Например, многофункциональный Су-35 не раскрывает свой функционал как штурмовик по типу Су-25. А вот легкий истребитель МиГ-29/35 заточен на воздушный бой, но полноценно не приспособлен к функционалу армейской авиации - поддержке операций сухопутных войск.

Также отмечу, что на сегодняшний день в России производят не все самолеты, которыми ВКС РФ оперируют. Например, Су-34, Су-35, МиГ-35 производятся, в то время как Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-31 и МиГ-29 – нет. Самолеты Су-30 в основном проходят модернизацию.

Производственные мощности у РФ довольно ограниченные. Многофункциональные истребители Су-35 не поступают в ВКС РФ в количестве более эскадрильи в год, аналогично и Су-34. А контрактов на МиГ-35 вообще не предвидится – за исключением обслуживания, ремонта и модернизации имеющихся.

Авиапарк ВКС РФ по состоянию на 2021-2023 год и потери в войне с Украиной

Согласно данным из открытых источников, в начале 2021 года воздушно-космические силы РФ имели в своем составе следующую номенклатуру боеспособных/на хранении самолетов:

МиГ-29 – 87/240

МиГ-31 – 129

МиГ-35 – 6

Су-24 – 120/273

Су-25 – 180/192

Су-27 – 101/359

Су-30 – 110

Су-34 – 125

Су-35 – 114/118

Су-57 - 11

В течение 2022 года ВКС РФ получили 29 новых и модернизированных машин, а именно:

Су-57 – 6

Су-35 – 7

Су-34 – 10

Су-30СМ – 4

Як-130 – 2

В 2023 году удалось идентифицировать получение российской армией 26 новых боевых машин:

Су-57 – 2 (идентифицировано две машины, хотя российские источники предполагают партию в 8 единиц);

Су-35 – 10

Су-34 – 6

Су-30СМ – 4

Як-130 – 4

Говоря о потерях, я использую в равной степени как информацию Генштаба ВСУ, так и верифицированные данные (когда есть подтверждение по фото и видео).

Согласно данным ГШ ВСУ, по состоянию на сегодняшний день было сбито либо повреждено 347 российских боевых самолетов (точную идентификацию типов в открытых источниках Генштаб не приводит). В свою очередь из официальных сообщений известно, что с начала 2024 года уже сбито 18 самолетов, из которых 15 ­ это Су-34, а 2 – Су-35С.

Согласно верифицированным данным, с 2022 года было уничтожено и повреждено 102 боевых, транспортных самолетов, а также ДРЛО ВКС РФ.

Самолеты тактической авиации следующие:

МиГ-31 – 1

Су-24 – 14

Су-25 – 31

Су-30 – 11

Су-34 – 25

Су-35 – 8

Напомню, что верифицированные данные традиционно отличаются от реальных в 2-2,5 раза, поскольку они базируются исключительно на документальном подтверждении – фото/видео.

Кроме того известно о повреждении российской авиации на аэродромах - например, в ходе налета некоего БПЛА в районе Морозовска, где были повреждены Су-34. Но как не было подробностей о количестве поврежденных бортов, так и сами фото не были внесены в базу данных верификации как факт повреждения.

Как бы там ни было, а можно смело умножать верифицированные данные на 2-2,5.

Убывающий потенциал

На сегодняшний день Су-34 является основной рабочей птичкой ВКС РФ в функционале применения корректируемых авиационных бомб (КАБ). И не удивительно – на вооружении российской армии это самый современный фронтовой бомбардировщик с функцией истребителя. Но, судя по всему, их сейчас в строю менее 80 единиц. И если в ближайшие полтора-два месяца отстрел Су-34 продолжится в том же темпе как сейчас, то ВКС РФ лишатся этого самолета от слова совсем.

В целом Су-34 в этом функционале могут заменить Су-24, Су-27, Су-30 и Су-35. Но практически все они уступают Су-34 в его функционале и по характеристикам (за исключением Су-35, но он в первую очередь истребитель). То есть, если ВКС РФ начнет переходить на применение для бомбометания КАБ на Су-24, они будут проигрывать по характеристикам, а следовательно будут уязвимее и чаще уничтожаться чем те же Су-34.

Кстати, весьма примечательны потери у российской авиации не только "модных" Су-34 и Су-35, но и Су-25. Как я отмечал выше, такие самолеты, как Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Россия сейчас не может производить, так что каждая такая потеря невозвратная и болезненная. Даже, казалось бы, с учетом устарелости (морально и технологично) этих самолетов.

Ведь, например, потеря Су-25 – это не просто потеря старого советского штурмовика, который невозможно компенсировать производством, но и самолета, функционал которого невозможно компенсировать другими. Ни Су-30, ни Су-35, ни Су-34, ни Су-57 неспособны заменить Су-25 в его функционале поддержки сухопутных войск. Именно Су-25 оказывают основное давление на противника в тактической зоне.

Отсутствие производства и замены самолета такого функционала опустошает целый сегмент, что будет иметь крайне негативное влияние на возможности РОВ на поле боя. И даже уже имеет – с учетом потерь в пределах 40% от боеспособной части штурмовой авиации.

Выводы

Планомерное уничтожение российской авиации приводит не только к утрате боевых единиц как таковых, но и фактического функционала в ряде сегментов (фронтовых бомбардировщиков, штурмовой авиации и т.д.)

Особое внимание следует уделять категории не компенсируемых производством самолетов, которые Россия никогда не сможет восполнить, из-за чего снижается потенциал и возможности проведения наземных операций.

Одно время ВКС РФ адаптировались к ведению боевых действий в условиях присутствующей ПВО Украины и могли сохранять стабильное применение своей авиации с минимальными рисками. В настоящее же время Воздушные силы ВСУ нашли способ создания зоны риска для ВКС РФ фактически по всей глубине временно оккупированных территорий и даже за их пределами, что кардинально меняет расстановку сил и возможностей противника в воздухе.

Конечно, на фоне потерь российской авиации следовало бы уделить внимание еще одному очень важному обстоятельству – потере профессиональных пилотов на каждую из категорий авиации, но это уже совсем другая тема.