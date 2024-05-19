Коваленко: оккупанты загнали себя в ловушку. Что показало "наступление" на Харьков и провал под Липцами и Волчанском

Неделю назад российские оккупанты развернули то, что было названо "наступлением" на Харьков, но ограничилось от силы двумя направлениями – на Липцы и на Волчанск. Неделю спустя можно в полной мере оценить то, что они затеяли, какого результата достигли за этот период и чего ожидать от этого приграничного перформенса в дальнейшем.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Накануне и в период "наступления" на Харьков разные СМИ и "аналитические" рупоры, особенно западные, сообщали совершенно разные данные о том, какая группировка задействована в боевых действиях на Харьковщине. При этом уточнения, из каких сил и средств она была сформирована и что из себя представляла до этого, – никто не делал. А это очень важно для понимания того, почему происходящее под Липцами и Волчанском можно смело называть провалом российского "наступления" на Харьков.

Период "до" и "после" формирования ГВ "Север"

Силы и средства, задействованные россиянами в Харьковской области, относятся к так называемой группировке войск "Север", которая была сформирована буквально накануне начала операции "Имитация". Но буквально пару месяцев назад никакой ГВ "Север" там и в помине не было. А что было? Группы войск прикрытия границы – "Брянск", "Белгород" и "Курск".

Что они из себя представляли в плане сил и средств?

ГВ "Брянск" и "Курск" в своем составе имели:

личный состав – 16,5 тысяч;

танки – менее 100;

ББМ – 220;

ствольная артиллерия – 330;

РСЗО – 20.

ГВ "Белгород" в своем составе имела:

личный состав – 19 тысяч;

танки – менее 100;

ББМ – 360;

ствольная артиллерия – 460;

РСЗО – до 50.

Помимо этих трех групп войск были еще резервные силы в количестве 700 человек, 31 танка, 24 ББМ и 30 артсистем.

Как видно, самой боеспособной из всех ГВ была именно белгородская, но ее потенциала не хватало даже для того, чтобы предотвращать рейды РДК и ЛСР. В свою очередь новосозданная группировка войск "Север" формировалась на базе именно этих трех ГВ и резервов, но с дополнением их подразделениями 44 армейского корпуса (АК) Ленинградского военного округа (ВО), а также 11 армейского корпуса и ряда подразделений группировки войск "Запад" – когда стало понятным, что полная комплектации ГВ "Север" не укладывается во временные рамки начала операции в связи с острой нехватки техники и даже личного состава.

В итоге на момент начала операции "Имитация" группировка войск "Север" имела следующий состав:

личный состав – 53 тысячи;

танки – менее 400;

ББМ – 1000;

ствольная артиллерия – 1000;

РСЗО – 125.

В свою очередь по формированиям у "Брянска", "Белгорода" и "Курска" был такой состав:

ГВ "Брянск" – 1 МСП, 11 МСБ, СБ, ПДБ.

ГВ "Курск" – 3 недоукомплектованных МСП, 9 МСБ, СБ, ДШБ.

ГВ "Белгород" – 2 недоукомплектованных ОМСБр, 8 недоукомплектованных МСП, 14 МСБ.

Как мы видим, самая боеспособная и самая многочисленная часть от ГВ "Север", белгородская, не была полностью сформированной, и по своей численности и функционалу она близко не походила на группировку, способную захватить Харьков. А вот на что она была способна – так это на рейдовые действия в приграничной зоне, что мы в итоге и увидели. И что у россиян при имеющихся возможностях получилось из рук вон плохо.

Ход событий

Начало операции "Имитация" 10 мая представляло собой заход в серую зону Харьковской области двух полковых формирований в направлении Липцы и Волчанск. Сразу отмечу, что функционал наступления полка в течение первых суток активных боевых действий – до 10 км. За первые сутки в серой зоне при мощнейшей поддержке артиллерии и тактической авиации продвижение РОВ составило на разных участках от 1 до 3 км.

Только неделю спустя российские оккупационные войска смогли выйти на глубину до 10 километров – при том, что на тот момент боевые действия проводились уже не только ресурсом двух полков, а с приданными подразделениями. В частности, в направлении на Волчанск сейчас активно применяются средства 1-й и 47-й танковых дивизий 1-й танковой армии, которые (ну надо же!), были переданы из состава ГВ "Запад", что в свою очередь сказалось на интенсивности боевых действий на Купянском направлении.

В направлении на Липцы сейчас оперируют силы 18-й мотострелковой дивизии (МСД). Причем торможение ударных сил РОВ произошло на рубеже Глубокое-Лукьянцы без фактического выхода на Липцы. Причиной тому стало отсутствие резервов, которые не позволили данной тактической группе двигаться дальше, а потери своевременно не компенсировались.

Это обусловлено тем, что операция "Имитация" началась когда 44 АК полностью не был сформирован и укомплектован, и когда основной ударный состав этого формирования еще не находился в Белгородской области.

Российское командование торопило события, чтобы успеть со своим "наступлением" на Харьков к визиту Путина в Китай и в результате сами себя же загнали в ловушку. Как итог – отсутствие реального результата и траты значительного ресурса, который и так критически ограничен.

Не исключено, что в ближайшее время командование РОВ попробует усилить направление на Липцы подразделениями с Волчанского направления, но тогда ослабнет давление на город, который планировалось захватить еще в первые сутки харьковского перформенса.

Таким образом неделю спустя командующий ГВ "Север" генерал Лапин вынужден выбирать между Липцами и Волчанском. Выбирать – какой населенный пункт если даже и не брать первым, то на каком участке возле него хотя бы сохранить высокий уровень давления.

Все это опять-таки указывает на отсутствие у РОВ достаточных сил для проведения операций даже такого ограниченного по функционалу уровня. При этом данный перформенс затормозил развитие событий на Купянском направлении и значительно ограничил возможности группировки войск "Запад".

Как будут развиваться события

Россия однозначно будет пытаться в информационном потоке выставлять боевые действия в Харьковской области как нечто эпическое, победоносное и глобальное. Не исключено, что для придания масштабов происходящему российские оккупационные войска могут активизироваться в Сумской области. Но смотрим выше на состав ГВ "Курск" и просто понимаем, что эта активизация в приграничной зоне будет менее масштабной, нежели в Харьковской.

Разумеется, ни о каком "наступлении" на Сумы и речи не идет. Что самое смешное, как бы группе войск "Курск" не пришлось делиться своими силами и средствами с ГВ "Белгород" для продолжения их перформенса хотя бы на Волчанском направлении.

С другой стороны, если командование РОВ примет такое решение (на продолжение операции в Харьковской области), то могут начать передислоцировать подразделения из других групп войск в зоне боевых действий. В первую очередь – из состава ГВ "Запад".

Все зависит от того, насколько долго готовы россияне стирать свои ресурсы в бессмысленной мясорубке, фактически не имеющей в зоне БД абсолютно никакого практического значения.

Выводы

Российское, широко разрекламированное "наступление" на Харьков показало, насколько плохи у РОВ дела со свободными ресурсами. Когда говорили о росармии как о чем-то бесконечном – и относительно людского ресурса, и относительно техники, – я всегда поддавал эти слова сомнениям (в цифрах). У всего есть свой конец и сейчас Россия не может провести оперативно-тактического уровня операцию без проблем. И это прямо сейчас стало отчетливо видным по результатам первой недели боевых действий.

РОВ не обладают свободными ресурсами, из-за чего вынуждены ограничивать возможности других группировок, снижать давление на остальных направлениях. И ситуация не имеет перспективы улучшения, если только война не будет поставлена на паузу. И судя по тому, что действия в Харьковской области не имели непосредственно глобальных военных целей, а именно политические, можно сделать вывод, что это единственный для Москвы вариант выживания – заморозка войны.