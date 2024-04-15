Коваленко оценил, как повлияет иранский удар по Израилю на дальнейшую помощь Украине от западных партнеров. Видео

После того, как Иран со своей территории обстрелял Израиль дронами-камикадзе и ракетами, есть вероятность, что Украина получит дальнейшую помощь от США в форме кредита. Либо же вопрос и дальше будут откладывать – если американские конгрессмены вынесут поддержку Иерусалима отдельным документом.

На вопрос о том, как комбинированная атака по Израилю может может повлиять на военную помощь Киеву, ответил военный эксперт Александр Коваленко. Он прокомментировал вопрос в комментарии OBOZ.UA.

Коваленко отметил: Россия заинтересована в том, чтобы международное сообщество обращало больше внимания на Израиль, а не на Украину. Он не исключает, что государство-агрессор "стимулировало" удар Тегерана, который тот совершил в ночь на 14 апреля.

"Тем более что они (Москва и Тегеран. – Ред.) являются партнерами в вопросах военно-стратегических оборудований", – сказал Коваленко.

Тактика, которую при обстреле применили иранцы, это та же тактика, которую используют россияне – однако "гипертрофированная". Иран против Израиля, как и РФ против Украины, запустил одновременно дроны-камикадзе и ракеты разной номенклатуры. Только количество оружия было больше – потому что у Тегерана "гораздо больше накопительного эффекта", чем у Москвы.

"Сейчас мы видим, что Конгресс будет проводить следующее слушание о помощи Израилю, а помощь Израилю идет в одном пакете с Украиной и Тайванем. И здесь интересный момент. Либо Израиль будут выносить отдельным пакетом, игнорируя вопросы Украины и Тайваня, либо вместе, но с некоторыми изменениями, а именно: Украина будет рассчитывать на эту помощь в формате кредита", – предположил эксперт.

По его мнению, оба варианта нашей стране не очень выгодны. "Это выгодно больше России. Либо Украина не получает ничего, либо Украина получает то, к чему она стремится, но будет вынуждена за это рассчитываться большими средствами", – объяснил Коваленко.

Как писал OBOZ.UA, большая война на Ближнем Востоке пока не ожидается, несмотря на прямое нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Однако если эскалация все же случится, для Украины это будет означать массивное переключение внимания именно тогда, когда помощь партнеров нам критически необходима.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!