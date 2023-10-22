Коваленко: Путин сделал ход "Кинжалом" и отправил российские перехватчики под нож

Разыскиваемый Международным уголовным судом военный преступник, президент России Владимир Путин объявил, что согласно его приказу Черное море будут патрулировать перехватчики МиГ-31К – носители гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал". Российские пропагандисты сразу же стали в один голос заявлять, что это жесткий контраргумент на поставки США Украине ракет ATACMS. Но так ли это и насколько возросла угроза от МиГ-31К с учетом смены их маршрута? Давайте разберемся.

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

"МиГ-31К в небе над Черным морем позволит контролировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области!", "Президент России жестко ответил Байдену!", "Кинжалы" будут держать в напряжении всю украинскую ПВО!". Такие нарративы звучат в российском информационном потоке, придающем некое эпохальное значение тому, что МиГ-31К теперь будут летать не в Беларуси возле с украинской границей или в воздушном пространстве самой РФ, а над Черным морем. Хотя на самом деле от смены маршрута ситуация с угрозами абсолютно не изменилась.

Российская пропаганда явно пытается натянуть сову на глобус, придав нетипичному решению некую гипертрофированную важность. И вот почему.

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МиГ-31К регулярно терроризировали Украину своими постоянными взлетами в воздушном пространстве Беларуси, когда там базировались. На фоне сотен таких полетов лишь единичные вылеты были боевыми, а потому морально-психологический террор через применение противником самолетов украинцам абсолютно не в новинку. Привыкли.

От того, что истребители обладают скоростью полета более 10 тыс. километров в час и дальностью полета до 2 тыс. км, угроза применения ракет Х-47М2 никоим образом не повысилась, а осталась на прежнем уровне, а именно: города, которые не защищены ЗРК Patriot, – в зоне риска. Как, впрочем, и было всегда.

Таким образом, патрулирование Черного моря МиГ-31К ровным счетом не решает никаких новых задач и не открывает перспективы какого-то там контроля российскими оккупантами южных областей Украины. И будь это взлет перехватчика с аэродрома Саваслейка или же пролет над Черным морем – тревога в любом случае как звучала, так и будет звучать.

Но есть в приказе Путина нюанс, благодаря которому он выстрелил себе в ногу.

Очень старый МиГ-31

Истребители МиГ-31 производились с 1975 по 1994 год, после чего их производство было свернуто и восстановлению не подлежит. Как следствие такого решения – постепенно сворачивалось и серийное производство двигателей Д-30Ф6 и ряда узлов.

На сегодняшний день Россия не производит МиГ-31, а самому новому из них уже 28 лет со всеми вытекающими последствиями. Какими?

Так, в течение 2022 года в России произошло четыре аварии именно с перехватчиками МиГ-31. А в 2023-м МиГ-31 загорелся в воздухе и упал в районе Мончегорска, еще один перехватчик потерпел крушение в Камчатском крае.

Все это именно аварии, а не потери в зоне боевых действий. И это та часть потерь, о которых стало известно. Были ли те, о которых тишина в сети? Вполне возможно.

Также известно, что в декабре 2022 года в Беларуси было зафиксировано возгорание двигателя одного из российских МиГ-31К. В начале 2023 года другой МиГ-31К был эвакуирован из РБ для ремонта.

Что самое важное, перехватчиков МиГ-31К – носителей именно Х-47М2 "Кинжал" – на вооружении ВКС РФ всего эскадрилья. То есть 12 самолетов. Это предельно малое количество, которое время от времени демонстрирует помпаж и возгорание двигателей, что явно не свидетельствует о лучших временах для этих самолетов.

Отправляя МиГ-31К на патрулирование Черного моря, Путин ставит под угрозу оставшиеся самолеты. Ведь патрулирование – это не просто взлетел с аэродрома, покружил над ним пару минут и сел обратно, спровоцировав воздушную тревогу в Украине. Это маршрут, который перехватчик вынужден будет преодолевать, то есть затрачивать ресурс и без того изношенных агрегатов и узлов.

Что имеем в итоге

Фактически Путин своим приказом лишь создал условия для повышения уровня аварийности компоненты МиГ-31К, никак не создав для Украины новых угроз.

Вместо того, чтобы беречь самолеты, которых осталось на вооружении ВКС РФ в боеспособном состоянии менее сотни, а в модификации "К" даже неполная эскадрилья, Путин решил их нагрузить еще больше – чтобы они расходовали свой ресурс в разы быстрее, преследуя абсолютно эфемерные цели.

Разумеется, это никак не преуменьшает угрозы, исходящей от этих самолетов и их ракет, но она на этом уровне находится с 24 февраля 2022 года – не снижаясь никогда даже на долю процента.

Напугать Запад? Держать украинцев в нервозном состоянии? Это уже давно не работает. А вот что сработает, так это МиГ-31К на дне Черного моря – оказавшийся там не потому, что его сбили, а потому, что у него загорелись во время полета двигатели.

Россиянам мало позора в Черном море? Они создают для себя условия, чтобы опозориться еще больше.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".