Залужный показал исторический первый пуск ракет ATACMS в исполнении ВСУ. Видео

Во вторник, 17 октября, стало известно, что Украина получила ракеты ATACMS от Соединенных Штатов Америки. Наши военные уже успели применить эти баллистические ракеты и нанести ими значительные потери оккупантам.

Кадры этого исторического запуска ATACMS показал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе – к победе", – написал он.

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