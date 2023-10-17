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Залужный показал исторический первый пуск ракет ATACMS в исполнении ВСУ. Видео

София Закревская
War
1 минута
1,7 т.
Залужный показал исторический первый пуск ракет ATACMS в исполнении ВСУ. Видео

Во вторник, 17 октября, стало известно, что Украина получила ракеты ATACMS от Соединенных Штатов Америки. Наши военные уже успели применить эти баллистические ракеты и нанести ими значительные потери оккупантам.

Кадры этого исторического запуска ATACMS показал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе – к победе", – написал он.

Залужный показал исторический первый пуск ракет ATACMS в исполнении ВСУ. Видео
Залужный показал исторический первый пуск ракет ATACMS в исполнении ВСУ. Видео

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