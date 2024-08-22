Коваленко: ракетный террор Украины обернулся против России. Что показал анализ ударов за все время полномасштабной войны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей впервые озвучил данные о том, какое количество средств поражения использовала Россия с начала полномасштабного вторжения в 2022 году для ударов по военным и гражданским объектам на территории нашей страны, а также сколько удалось перехватить. Эта информация заслуживает отдельного внимания для разбора.

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Но прежде чем приступить к этому, напомню для наглядности:

– аэробалистические ракеты Х47М2 "Кинжал" – 28/111 (процент сбития 25,23%);

– крылатые ракеты 3М14 "Калибр" – 443/894 (49,55%);

– крылатые ракеты Х-101/555 – 1441/1846 (78,06%);

– сверхзвуковые крылатые ракеты 3М55 "Оникс" – 12/211 (5,69%);

– крылатые ракеты Р-500 (9М728) "Искандер-К" – 76/202 (37,62%);

– крылатые ракеты Х-35 – 1/15 (6,67%);

– сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22/32 – 2/362 (0,55%);

– баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23 – 58/1300 (4,31%);

– гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 "Циркон" – 2/6 (33,33%);

– баллистические ракеты "Точка-У" – 6/68 (8,82%);

– управляемые авиационные ракеты Х-25/29/31/35/58/59/69 – 343/1547 (22,17%);

– зенитные управляемые ракеты С-300/400 – 19/3008 (0,63%);

– другие ракеты – 0/57 (0,00%);

– БПЛА/ББ Shahed-136/"Ланцет" – 8836/13315 (66,36%);

– другие БПЛА – 438/682 (63,93%).

А теперь, собственно, к выводам.

Эффективность ПВО

Противовоздушная оборона Украины продемонстрировала высокий уровень противодействия в первый год войны доступным для сбития средствам поражения. Но такие средства, как 9М723, Х-47М2, Х-22/32, П-800 долгое время оставались недоступными для перехвата, чем и пользовался враг. В первые дни полномасштабной войны по территории нашей страны десятками запускались ракеты 9М723, в том числе и с территории Беларуси, и возможности их перехватить не было.

В свою очередь начиная с 2023 года ситуация стала выравниваться за счет не только насыщения ПВО Украины западными системами NASAMS, IRIS-T, но и появлением таких образцов, как Patriot и SAMP/T. Соответственно стали и меняться показатели уничтожения 9М723, Х-47М2, Х-22/32, а также уникальной 3М22 "Циркон".

После того, как российское командование убедилось в том, что их ракеты не относятся к неуязвимым и процент их перехвата достаточно высок, оно перераспределило направления ударов на тыловую Украину, где перехват 9М723, Х-47М2, Х-22/32 оставался невозможным из-за отсутствия там прикрытия ЗРК Patriot и SAMP/T.

Тем не менее в сравнении с 2022 годом эффективность применения российских ракет у РОВ снизилось, а вот у ВСУ качество противодействия ПВО выросло.

Номенклатура

Анализируя номенклатуру ракет, применявшихся по Украине, мне бросились в глаза интересные цифры, а именно – было применено 1 846 Х-101/555 и 894 3М14 "Калибр" на фоне 1 547 управляемых авиационных ракет Х-25/29/31/35/58/59/69. То есть, за время войны стратегических крылатых ракет было использовано в два раза больше, чем тактических. Мягко говоря, разительный дисбаланс и отмечу, в настоящее время увеличения применения тактических ракет в сравнении с 2022 годом не наблюдается.

Интересен и другой момент. Применение 1 846 ракет Х-101/555 – это информация для размышления на тему количества вылетов. Так, если рассчитывать максимальную нагрузку Ту-95МС – 8 ракет Х-101/555, то выходит, что при таких исключительных условиях должно было быть совершено 230 вылетов. Но мы же знаем, что в основном в ходе вылетов бортов Ту-95МС, особенно в последнее время, запускается по 2-4, а порою и вовсе по одной ракете Х-101/555. Такая интенсивность применения Ту-95МС износила их ресурс, о чем неоднократно говорилось.

Кроме того оказалось, что у России не так был велик запас ракет данного типа, как ожидалось. В настоящее время агрессор применяет ракеты Х-101/555 по Украине из тех, что произведены уже после 2022 года. А вот советские запасы исчерпались полностью – их количества оказалось недостаточным даже для долгой войны против Украины. Так был ли СССР готов к войне с НАТО лучше, чем Россия к войне с Украиной?

Что же до 894 ракет 3М14 "Калибр", то напомню, что носители этих крылатых ракет морского базирования имеют 4-6-8 пусковых. Но даже при максимальном расчете по 8 пусковых установок очевидно, что и у них серьезный износ. Информация об этом появилась во второй половине 2023 года и крайне редкое применение "Калибров" подтверждает данный факт. Практически все они требуют либо обслуживания, либо ремонта, либо полной замены, но в нынешних условиях Россия это обеспечить попросту не может.

Также на себя обращает внимание высокий показатель применения ЗУР С-300/400 – 3 008. Эти ракеты стали основным элементом террора в первую очередь гражданского населения, поскольку высокоточно их применять сложно. С учетом того, что в последние месяцы мы видим в сводках информацию о регулярных пусках С-300/400, можно говорить о том, что российские оккупационные войска подошли к граничному количеству использования данной компоненты. Если РОВ и вернутся к практике террора с помощью этих ЗУР, то уже не настолько массово, как в 2022-м или 2023-м. Это будут очень редкие, одиночные удары.

3М55 П-800 "Оникс" было использовано всего 211 и преимущественно по Югу, Одессе и Одесской области. В последний раз эту ракету применяли по Одессе, если я не ошибаюсь, в ночь на 6 ноября 2023 года. Затем в марте 2024-го стало известно, что ракета проходит модернизацию. Но она же не мешает применению ракет из комплекса? Так почему же нет?

Сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22/32 – 362. Напомню, что по разным данным России досталось в наследство от СССР от 500 до 1 000 этих ракет, но согласно всем имеющимся данным большая их часть была в удручающем состоянии. Саму ракету очень непросто хранить – помимо того, что она дефективная по всем параметрам. А потому боеспособную часть ракет российские оккупанты использовали в первый год полномасштабной войны, а затем осталось то, что еще можно было отремонтировать и применить на свой страх и риск.

Очевидно, что в настоящее время из Х-22/32 у РОВ осталось только то, что можно восстановить за длительный период. Но что самое интересное, самолет Ту-22М3, как основной носитель Х-22/32, при отсутствии этой ракеты теряет свою актуальность.

Аэробалистические ракеты Х47М2 "Кинжал" – 111. На момент начала полномасштабного вторжения в Украину у России было около 40 этих ракет. То есть, за время войны было произведено и применено 71 ракету. А вот сколько произвели, но не применили – сложно сказать, но… Согласно имеющейся информации производство Х47М2 "Кинжал" у РОВ сейчас на уровне одной, максимум двух ракет в неделю. То есть, почти за 2,5 года у России была была возможность произвести от 130 до 260 "Кинжалов".

Правда, тут следует учитывать, что в 2022 году производство "Кинжалов" было далеко от нынешнего показателя и это было одна-две ракеты в месяц, а не в неделю, а потому все же корреляция в меньшую сторону.

Выводы

Украина выстояла перед мощнейшим ударом России. Причем страна-агрессор очень быстро истощила свои запасы ракет – с минимальным вредом для самой Украины. Она не превратила всю территорию страны в апокалиптический ландшафт эпохи каменного века. При этом, не достигнув целого ряда целей в краткосрочной перспективе, России их уже не достигнуть никогда.

В настоящее время РФ зависит исключительно от того, что производит, либо того немногого, что осталось. Ее основные носители, как авиационных ракет, так и морского базирования, выработали свой ресурс, а некоторые (такие, как Ту-22М3) и вовсе утрачивают актуальность.

Россия, имея перед Украиной тотальное превосходство и, я бы даже сказал доминирование в вопросах ракетных ударов, проиграла ей эту войну.

Что тут скажешь. Демилитаризация прошла успешно.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".