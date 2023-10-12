Коваленко: российские ракетные удары по Украине осенью и зимой – какой потенциал у врага и какую тактику он изберет

Чем ближе отопительный сезон, тем серьезнее опасения, что Россия повторит энергетический террор Украины образца 2022 года. Какие на сегодняшний день у страны-агрессора есть возможности по производству и накоплению ракет и какую тактику она может избрать для ударов по энергетике Украины?

Давайте разберемся.

Энергетический террор: в чем отличие

Осенью 2022 года Россия развернула масштабную террористическую операцию по уничтожению энергетической инфраструктуры нашей страны. Основной целью этой операции было погружение Украины во мрак и холод в отопительный сезон, чтобы сломить силу духа и сопротивление украинцев в тылу. А это, по задумке оккупантов, должно было повлиять на принятие Киевом "мирных планов" по условиям Кремля.

Конечно, оккупанты не достигли своей цели, но это не означает, что в отопительный сезон 2023-2024 гг. они не попытаются повторить террор. Правда, с учетом ряда факторов его реализация будет отличаться от прошлогоднего.

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И одним из факторов является уменьшение свободного боекомплекта (БК) ракет и зависимость действий оккупантов уже не столько от запасов на складах, сколько от непосредственного производства ракет.

Что с производством

Ракеты на российских складах и вправду практически закончились, но не в ноль. В настоящее время там преимущественно находятся те, что непригодны к использованию без дополнительного обслуживания или ремонта. В прошлом году и частично в этом снимались с хранения и применялись ракеты, которые их не требовали (а это экономило оккупантам время), а процесс подготовки БК для ударов зависел преимущественно от логистических издержек.

В настоящее время снимаемые с хранения ракеты требуют ремонта, а это нередко по срокам процесс, сопоставимый с созданием новой ракеты. А что же с самим производством?

В Российской Федерации сегодня идет производство следующей номенклатуры ракетного вооружения и в таком усредненном количестве:

Х-101/555/55 – 1-1,5 ракет в сутки. При этом у России имеется запас ракет Х-55/555, которые после снятия с хранения проходят ремонт для применения. То есть, условно можно говорить, что производственный потенциал в некоторых случаях может достигать двух ракет в сутки.

КРМБ "Калибр" – одна ракета в сутки.

9М723/9М728 – ОТРК "Искандер-М" – ракеты, относящиеся к баллистическому классу. Их производство может варьироваться от 5 до 10 в месяц в зависимости от поставок контрабандой запчастей.

ОТРК "Искандер-К" – сухопутная версия крылатой ракеты морского базирования "Калибр" относящаяся к классу аэробаллистических ракет. Производство сопоставимо с вышеупомянутой модификацией "М".

Х-22 – старая советская ракета, производство которой отсутствует, но есть линия по модернизации до ракеты Х-32. С учетом более чем тысячи Х-22, доставшихся РФ по наследству от СССР, потенциал для модернизации есть, но ограничен сроками технического и технологического порядка.

П-800 "Оникс" – сложный процесс возобновленного производства, схожий по затратам с изготовлением ракет для ОТРК "Искандер-М".

Именно эта номенклатура ракет может применяться по территории Украины в первую очередь. Все остальные – такие, как 5В55 от ЗРК С-300, Х-59, Х-31, Х-38 и т.д. - являются сопутствующими элементами огневого поражения, неизбирательного и недальнобойного типа.

Исходя из этих показателей можно сделать ряд предварительных выводов.

Так, с учетом последнего применения российскими оккупационными войсками ракет Х-101/555 в ночь на 21 сентября, можно говорить, что по состоянию на 12 октября оккупанты только за счет производства смогли накопить боекомплект от 35 до 45 ракет.

25 сентября было применено 12 КРМБ "Калибр", что только по показателю производства позволяет говорить о наличии произведенных за этот период не менее 17 ракет.

И это все без учета остаточного накопления боекомплекта за предыдущие месяцы.

Таким образом возможность накопления ракет у России есть, но все упирается именно в процессы производства – со своими рамками и ограничениями.

И если осенью 2022 года россияне могли каждую неделю-полторы наносить удары по 70-80 крылатых ракет Х-101/555, то сейчас им для накопления такого потенциала понадобится полтора месяца.

Именно по этой причине приоритет нанесения ударов по Украине будет отдан Shahed-131/136.

Упор на дроны-камикадзе

Shahed-131/136 уже давно стали замещать российские ракеты в их террористическом функционале. И хотя дрон-камикадзе невозможно сравнивать с крылатой ракетой, но при поиске более дешевой и массовой альтернативы он стал для российских оккупантов оптимальным заменителем Х-101/555 и КРМБ "Калибр".

Стоимость одной крылатой ракеты варьируется от 5 до 7 миллионов долларов, в то время как Shahed-136 оценивается в 30-40 тыс. долл. Из этого показателя делается вывод: у кого больше шансов прорвать ПВО у одной ракеты за 5-7 миллионов или же у 50 дронов Shahed-136 за $2 млн? Разумеется, ответ очевиден и более того, КПД прорыва ПВО у 50 дронов Shahed-136 значительно выше, чем у одной дорогой крылатой ракеты.

Кроме того Иран смог увеличить производство Shahed-136 с 50 единиц в месяц осенью 2022 до более 250 к весне 2023-го. То есть, производство в Иране для потребностей России возросло в 5 раз и даже больше.

В сентябре 2023 года уже был установлен рекорд по применению иранских дронов-камикадзе россиянами, однако не факт, что это результат настолько стремительного и масштабного увеличения производства, возможно – эффект накопления за июнь, июль и август.

В самой же России масштабного серийного производства Shahed-136 так и не удалось наладить – пока что оно критически зависит от контрабандных поставок.

В целом, с учетом поставок и возможностей распределения ресурса, можно говорить о том, что Россия будет использовать Shahed-136 как основной ударный элемент, в случае очередного сезона энергетического террора. Что же до ракет, то они будут играть вторичную, но не менее важную роль.

Тактика ударов

Дроны-камикадзе – это дешевый, массовый, но все же расходный материал. Они могут использоваться как основной ударный ресурс, но точно так же их могут применять для истощения средств ПВО – для последующего применения ракет.

Комбинацию волн дронов-камикадзе с ракетными ударами мы уже могли видеть, причем весьма профессионально сбалансированных по времени прилетам. То есть, прокладкой маршрутов, траекторий полетов и просчетом у врага занимаются с толком и недооценивать уровень комбинирования разных средств поражения с разными скоростными показателями и временем подлета совершенно не стоит!

Отдельный разговор не только о подобной комбинации волн, но и о номенклатуре ракет.

На сегодняшний день только Киев и Киевская область имеют полноценную эшелонированную противовоздушную оборону от абсолютно всей номенклатуры российского ракетного вооружения. А практически все остальные области страны не имеют ПВО, способной перехватывать Х-22, Искандер-М, Х-47М2 "Кинжал", П-800 "Оникс". Потому не исключено, что для гарантированного поражения того или иного объекта в том или ином регионе Украины российскими оккупантами могут быть применены именно эти ракеты.

Очевидно, что Россия не упустит возможности нанесения ударов по энергетике Украины в отопительный сезон 2023-2024. Но ее ресурс не так велик, как в прошлом году, и она вынуждена будет экспериментировать, а также уделять больше внимания истощению нашего ПВО для прорыва, нежели изначально прорыву.

С другой стороны куда больше опасений вызывает не столько та компонента, которую по Украине могут сбивать с высоких процентом эффективности, сколько именно те ракеты, противодействие которым имеется не во всех областях.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".