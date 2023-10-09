Коваленко: Россия сделала ставку на атаки "шахедами" – как изменилось средство террора и чем его лучше сбивать

Украина стала первой страной, против которой массово применяется иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Воздушные силы ВСУ уже предупредили, что эта осень-зима будет рекордной по количеству применения российскими оккупантами беспилотных летательных аппаратов Shahed. В сентябре 2023 года их зафиксировано уже 500 – в то время как за 6 месяцев отопительного сезона прошлого года было использовано против Украины около тысячи БПЛА.

Давайте разберемся, как эволюционировали "шахеды" за время сотрудничества Ирана и России и какие средства наиболее эффективно могут бороться с этой угрозой.

Высокий уровень расходования ракетного вооружения во время войны в Украине и отсутствие достаточно масштабного производства соответствующих средств для полноценного обеспечения ими войск вынудили Россию искать альтернативные средства поражения – одним из таковых и стал иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Конечно, он не является полноценным заменителем ракетного вооружения, поскольку это в первую очередь дрон-камикадзе со своей спецификой применения. Но в условиях дефицита ракетных средств Shahed стал альтернативой для сохранения системности террора против гражданского населения. А последующая модернизация позволила ему повысить свой КПД применения.

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Благодаря сотрудничеству с Россией Иран смог не только увеличить производство дронов-камикадзе, упрощая и ускоряя сборочный процесс, но и повысить тактико-технические характеристики (ТТХ) Shahed-136. Хотя в них был свой нюанс.

Плавающие ТТХ Shahed-136

Те характеристики, которые публиковались в открытых источниках до 2022 года, оказались гипертрофированно-завышенными и не соответствовали действительности. То есть Иран намеренно публиковал неправдоподобные ТТХ Shahed-136. Хотя в этом не было ничего удивительного, ведь Россия точно так же продавала своё вооружение, в описании которого значительно завышала характеристики, что прибавляло конкурентоспособности на рынке.

Например, данные про максимальную дальность полёта Shahed-136 оказались абсолютно неправдоподобными, а указывалось в них 2000 км. Между тем на момент одного из первых применений в районе Одессы Shahed-136 сопровождались разведывательно-ударным Mohajer-6, который выполнял функции дополнительного средства указания цели. Зачем это сопровождающее и корректирующее средство на дистанции в несколько сотен километров?

Mohajer-6 тогда, кстати, был филигранно сбит ВМСУ, точным повреждением винта, и выловлен из Черного моря в идеальном состоянии – что позволило его детально изучить украинским специалистам и не только.

Итоги этого изучения показали высокий уровень кустарной сборки, отсутствие автоматизации процессов, что говорило об исключительно ручном труде, при котором невозможны высокие показатели производства.

Также важным моментом было то, что значительная часть деталей и запчастей были иностранного производства и могли поставляться в Иран исключительно контрабандными способами. А контрабанда не позволяет осуществлять системную сборку согласно заранее распланированному графику.

Аналогичная специфика сборки наблюдалась и у сбитых Shahed-136. Но со временем они стали совершенствоваться.

Улучшение Shahed-136

Поначалу в "шахедах" стали появляться блоки, связанные с российской системой ГЛОНАСС, что должно было обеспечить более стабильную связь и точность поражения в зависимости от дальности.

В осенне-зимний период 2022 года Shahed-136 претерпели изменения в топливной системе, поскольку некоторые узлы были чувствительными к низким температурам. Не всю топливную систему в целом, но ряд ее элементов россияне заменили.

В 2023 году всё чаще в комплектации сбитых Shahed-136 стали обнаруживаться электронные элементы российского производства. В частности, в остатках сбитых иранских дронов-камикадзе содержались блоки управления полетом B-101, а также навигационные модули "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105". Эти блоки – важная навигационная составляющая и в российских БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" и прочих.

Это не значило, что Россия наладила у себя массовое производство Shahed-136, но указывало на то, что российские компании поставляли в Иран ту электронную продукцию, которой частично можно было заменить импортные компоненты, тем самым уменьшив зависимость от контрабандных поставок.

На момент начала сотрудничества России и Ирана в вопросах производства Shahed-136 иранские линии могли собирать в среднем 50 дронов-камикадзе в месяц. К концу 2022 года этот показатель вырос до сотни. К началу лета 2023 года сообщалось о возможностях иранских линий собирать до 200 дронов в месяц.

Сотрудничество России и Ирана в области производства таких средств не добавляет стабильности в регионе, поскольку дрон-камикадзе Shahed-136 превратился в дешевое средство террора, которое себе может позволить любая диктатура и тирания, действующая вне поля международного права.

Противодействие Shahed-136

Однако Shahed-136 – это не уникальное средство поражения. Противодействие ему средствами противовоздушной обороны в Украине максимально отточено.

В первую очередь речь идёт о мобильных группах перехвата, имеющих на вооружении крупнокалиберные пулемёты либо ПЗРК. Перемещаясь на пикапах с пулемётными турелями, они могут осуществлять перехват на основных маршрутах следования Shahed-136.

Второй важный элементом перехвата – зенитные самоходные установки. Наиболее эффективно проявили себя в этом функционале немецкие ЗСУ Gepard. Благодаря своему радару они могут намного раньше, на больших расстояниях фиксировать "шахеды", нежели советские ЗСУ-23-4 "Шилка" и ЗРПК 2К22 "Тунгуска". Хотя у "Тунгуски" преимущество перед ЗСУ Gepard за счёт зенитно-управляемой компоненты – 9М311.

Третий фактор перехвата – ЗРК малого радиуса действия. В Украине это были как классические ЗРК "Оса" и "Стрела-10", не особо демонстрирующие высокий уровень эффективности против Shahed-136, так и французские Crotale и британский FV 4333 Alvis Stormer, показавшие высокий КПД перехвата.

Применение средств среднего радиуса действия осуществлялось в редких случаях, когда происходил прорыв ПВО.

В целом нельзя сказать, что Shahed-136 в его нынешнем виде – это некая неуловимая и очень опасная цель. Отнюдь. Примитивность его сборки и комплектация говорят об обратном. Но вот в том-то и дело, что этот примитивный дрон-камикадзе за счет своей дешевизны может в большом количестве производиться в кустарных условиях и нести угрозу объектам стоимостью в миллионы и десятки миллионов долларов.

В свою очередь в Украине Shahed-136 абсолютно никак не проявили себя в зоне боевых действий. И не могли проявить – ведь их присутствие в зоне с очень плотным насыщением средствами поражения бессмысленно. Летящий на крейсерской скорости 150 км/ч объект, издающий характерный узнаваемый звук, слышим за километры...

В первые дни поставок "шахеды" попытались применить в Херсонской области, и все они были сбиты – здесь даже средств ПВО не нужно. Но как средство террора глубокого тыла – это оказалось дешевое и простое решение. И популярность его сейчас состоит не столько в высоких технологиях, сколько в доступности.

И это создаёт серьезные угрозы для стран, находящихся в поле негативной внешней политики Ирана. Ведь совершенствуя свое примитивное средство террора, Иран может не только накапливать его для своих нужд, но и поставлять своим союзникам, помимо России, которые вынашивают агрессивные, экспансионистские планы.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZREVATEL и группы "Информационное сопротивление".