Коваленко: в России отказались пускать "Армату" на фронт – что оказалось не так с этим "чудо-танком"

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов радостно сообщил, что российская армия получила на вооружение новый танк Т-14 "Армата", вот только на фронт он не отправится, поскольку… очень дорогой для таких дел и проще использовать танки старой концепции. Но действительно ли все дело в цене или же проблема совсем в другом?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

И снова грабли

Нет никакой интриги в том, что на самом деле проблема танка Т-14 "Армата", который до сих пор не производится серийно и вряд ли когда-то будет, не только в его очень высокой цене.

А ведь казалось бы не так давно, в 2015 году, генеральный директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявлял, что до 2020 года российская армия получит 2300 танков на базе универсальной бронеплатформы "Армата"! Уже за окном март 2024 г., а в распоряжении армии РФ всего-то опытная партия – недоукомплектованный батальон.

Такое заявление от Олега Сиенко слышать было странно – за несколько месяцев до того во время репетиции парада на Красной площади в Москве Т-14 "Армата" заглох и его пришлось эвакуировать с помощью БРЭМ. Информация о том, что платформа "Армата" очень проблемная, появлялась регулярно и касалась она в первую очередь трансмиссии, которая на Красной площади и продемонстрировала себя во всей красе.

Но с тех пор прошло достаточно времени, чтобы исправить подобные проблемы и танк смог себя почувствовать увереннее. Ан – нет! В августе 2023 года на форуме "Армия-2023" организаторы решили показать "не имеющий аналогов в мире" Т-14 и выкатили его на полигон. И там по практически ровной поверхности из бетона и щебня танк с трудом перемещался, раскачивался, пробуксовывал, стрелял на небольших скоростях и при торможении.

Было очевидно, что в полевых условиях, на пересеченной местности, дела будут еще хуже. За прошедшие годы не только не были исправлены проблемы "Арматы" с трансмиссией, но и в целом танк остался крайне сырым в балансе массы и габаритов, а также прочих показателей - в том числе мобильности, подвижности.

Но это не единственная проблема "Арматы".

Обслуживание

Очень важным моментом является доступность и скорость обслуживания танков в зоне боевых действий, когда отсутствуют все необходимые условия полноценной ремонтной базы. И вот тут в отличие от линейки Т-72/80/90 у Т-14 "Армата" начинаются проблемы.

Особенностью обслуживания, например, двигателя Т-14, является необходимость использования специального оборудования, а также последовательных технологических процессов. В частности, процесс очистки форсунок необходимо производить за пределами бокса с применением ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ). Такие сложности вызваны тем, что на двигателе 2В-12-3А цилиндры размещены как сверху, так и снизу, при том что поверх самой силовой установки находится радиатор.

Кстати, сам по себе Т-14 "Армата" является проблемой и для в/ч. И связано это с тем, что у танка слишком большой профиль, как для основного боевого танка советской школы Т-72/80/90. Кстати, такой профиль стал следствием и тупикового вектора развития моторно-трансмиссионного отделения (МТО) и не только. "Армата" имеет длину корпуса около 11 метров, что в 1,5 раза больше, чем у Т-72 и Т-90.

Габариты танка не вписываются в параметры стандартных танковых боксов в российских частях, которые рассчитаны на содержание именно советской линейки основных боевых танков – Т-72/80/90. А потому даже процесс обслуживания "Арматы" в в/ч, не говоря уже о полевых условиях, – это весьма трудоемкое занятие. Массовое же их производство добавляет головной боли в вопросе содержания. Вот и выходит, что сначала необходима масштабная реконструкция в/ч, а уж потом серийное производство танков.

Защита

Российская пропаганда называет Т-14 чуть ли не революционным в вопросах защиты, однако это не так.

Его козырем считают российский комплекс активной защиты "Афганит". Однако он, как и сам танк, не доведен до ума. Кроме того "Армата" не имеет защиты от атакующих сверху боеприпасов типа ПТРК Javelin. Причина проста: его КАЗ не имеет направляющих вверх, а распределены они исключительно по лобовой проекции.

Также в башне Т-14 "Армата" не удосужились реализовать концепцию вышибных панелей и в случае возгорания зарядов у танка нет шансов на выживание. Вместо этого ограничились 40-мм перегородкой, отделяющей боекомплект от экипажа и представляющей собой эффект плацебо и не более того. Потому как при детонации осколочно-фугасного БК, при отсутствии канала вывода избыточного давления, танк рвет и в этом случае Т-14 "Армата" ничуть не лучше советской концепции.

Одним из передовых решений в "Армате" считалась система противодействия наведению (СПН). Она должна была защищать танк от поражения боеприпасами с лазерной подсветкой цели, в частности, применяемых ударными БПЛА Bayraktar TB2. Но в условиях тотального доминирования по линии боестолкновения FPV-дронов эта система превратилась в бесполезную "вундервафлю", применение которой в реальных боевых действиях, в противостоянии с "Байрактарами", вряд ли когда-то состоится.

Производство

Т-14 "Армата" не имеет серийной линии производства и собирается, по сути, как конструктор из деталей мелкосерийного, штучного производства. Не удивительно, что ни о каких 2 300 танках к 2020 году даже мечтать россиянам не стоило, ведь для такого производства попросту нет необходимых станков, инструментов, пресс-форм. И казалось бы отлаженное производство Т-90 на "Уралвагонзаводе" позволяет выдавать менее ротного комплекта ОБТ в месяц! "Отлаженное производство" – менее ротного комплекта!

В случае же с "Арматой", то тут для каждой детали, каждой запчасти, каждого элемента нужна своя линия.

Например, многострадальный и замученный двигатель 2В-12-3А "революционной" Х-образной конструкции, собирается и выпиливается, грубо говоря, вручную. Да, все просто – для производства 2В-12-3А нужен завод, а не подсобка на Челябинском тракторном заводе, где пилят один двигатель в 3-4 месяца.

Выводы

Высокая цена – да, это вполне реалистичное, правдивое оправдание, почему Т-14 "Армата" не окажется на фронте. И в целом отправлять в зону боевых действий машину, цикл производства которой составляет до полугода, в то время как за тот же срок с хранения можно снять до полутысячи и более Т-54/55/62/72/80/90, не рационально. Но это лишь толика из всей неприятной для российских танкостроителей правды касательно "Арматы".

Т-14 "Армата" – это не только сырой, с большим количеством дефектов и неисправностей танк, но и неприспособленный к современной войне. И в реальной зоне боевых действий он превратится в легкодоступную мишень с минимальными шансами на выживание.