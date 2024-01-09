Коваленко: в России решили 'улучшить" средство террора – чем грозят Х-22 с кассетной боевой частью

На днях в открытых источниках был опубликован документ, согласно которому Дубненский машиностроительный завод, на котором производились, а сейчас ремонтируются после долговременного хранения и модернизируются ракеты Х-22/32, получил задание интегрировать в это средство поражения кассетную боевую часть. Такая задача была поставлена еще в 2023 году, но с какой целью минобороны РФ намеревается провести такую модернизацию и какие это несет угрозы для Украины?

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Подробно об этом - в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Что из себя представляют Х-22

Для начала следует уделить внимание самой ракете Х-22, которую по состоянию на сегодня еще ни разу не перехватывало украинское ПВО. И это не потому, что данные ракеты настолько неуловимые и не имеющие аналогов, а потому, что они не залетали пока в зону действия ЗРК Patriot и SAMP/T, которые в теории имеют все возможности перехвата Х-22.

Дефицит "современного" и "высокоточного" ракетного вооружения вынудил командование российских оккупационных войск расчехлить склады с советскими ракетами Х-22 еще в 2022-м году. С мая 2022 г. они интенсифицировали применение этих ракет, принятых на вооружение еще в 1968-м году и даже по меркам того времени не особо радовали своими характеристиками – особенно в вопросах точности и надежности топливной системы.

Фактически с первых дней возобновления применения Х-22 россияне убедились в том, что проблемы этих ракет никуда не испарились. Они не только были все так же неточными и с высоким показателем отказа силовой установки, но и демонстрировали критическую зависимость точности и надежности от дальности полета.

По сути, использование на максимальную дальность (600 км) этой ракеты на порядок повышало отклонение от цели. Максимальное отклонение, которое было зафиксировано за весь период войны, составляло три километра! С мая по июнь 2022 года более 10 ракет Х-22 не попали в цели.

Дальность полета также влияла и на надежность топливной системы Х-22. Чем дольше ракета летела, тем выше становился риск отказа двигателя в полете. Во время обстрелов Одесской области в 2022 году минимум две Х-22 рухнули в море по причине отказа топливной системы.

В итоге с июня 2022 в Курской области РФ дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 из состава 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (дислоцируется в Шайковке) стали проводить регулярные и весьма интенсивные тренировочные полеты и пуски Х-22 по полигону "Дубровичи" в Рязанской области. Благодаря таким действиям было установлено, что условно-эффективная дальность полета Х-22 не превышает 150-200 км, все остальное резко увеличивает вероятность отказа топливной системы, а также отклонение от цели.

Что из себя представляют ракеты Х-22 я напомнил, но что если они получат кассетную боевую часть – какую будут нести нам угрозу?

Х-22 с кассетной боевой частью

Кассетные боевые части были весьма популярны в СССР - особенно в ракетах и реактивных снарядах для РСЗО, поскольку практически все советские средства поражения отличались низкой точностью. Применение же кассетных БЧ позволяло повысить вероятность поражения цели, пускай и меньшим зарядом.

В целом вполне логичным является то, что Х-22, известная своей низкой точностью, может обзавестись кассетной боевой частью. Конечно, нельзя говорить об использовании всего объема ее родной БЧ в 960 кг, но ее наполнение, теоретически, может превышать несколько сотен суббоеприпасов идентичных, например, 9Н210.

9Н210 - это основной осколочно-фугасный боевой элемент реактивных снарядов 9М55К РСЗО "Смерч" и 9М27К "Ураган". Один такой суббоеприпас имеет вес 1,85 кг с массой взрывчатого вещества 300 гр. При этом в боевой части 9М55К1 (массой 243 кг) размещается 72 таких элемента - или 133 кг. То есть, 110 кг объема БЧ реактивного снаряда заняты не поражающими элементами, а сопутствующими элементами конструкции и пустым пространством.

Таким образом расчетный объём чистой массы суббоеприпасов для БЧ Х-22, на примере 9Н210, может быть около 600 кг и вмещать более 300 элементов, идентичных 9Н210. Но сразу отмечу, все показатели зависят от того, насколько эргономично и рационально будет использовано пространство российскими "специалистами".

И подчеркну: я не утверждаю, что Х-22 будет заполнена именно 9Н210 или 9Н235, их я использовал исключительно для примера возможностей по формированию кассетной БЧ.

Теперь самое главное: по каким объектам будут применять такие Х-22 и насколько они будут опасны?

За без малого два года с начала полномасштабного вторжения РОВ очень редко применяли Х-22 по военным объектам. Они наносили ими удары преимущественно по гражданским объектам, энергетической инфраструктуре, складским помещениям.

Самые известные террористические удары с применением Х-22 были отмечены 27 июня 2022 года – по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, 1 июля 2022 года - по жилому многоэтажному дому и базе отдыха в Сергеевке, а 14 января 2023 года был нанесен самый разрушительный и кровавый удар - по многоэтажному жилому дому в Днепре, в результате чего погибли более 45 человек, а 1 700 остались без жилья.

Вряд ли Россия кардинально изменит тактику применения данных ракет, хотя с учетом количества суббоеприпасов это средство вполне могло бы применяться либо по скоплениям украинских войск либо техники, поскольку позволяли бы наносить удары по большим площадям. В частности эти ракеты российские оккупационные войска могут пытаться запускать по украинским аэродромам, но такие объекты, находящиеся в постоянном пользовании, находятся за пределами эффективного применения Х-22.

Все это указывает на то, что в случае успешной интеграции кассетных БЧ в ракеты Х-22 РОВ продолжат их применять по тыловой Украине, в том числе по городам. С одной стороны, кассетная боевая часть уменьшает эффект точечных разрушений, но с другой - приводит к большему количеству микроразрушений на гораздо большей территории.

То есть, россияне от псевдоточечного разрушительного воздействия перешли на охват большей площади разрушений. Это, например, может быть использовано ими при попытках наносить удары по энергетической инфраструктуре, в ходе которых промахнуться ракетой Х-22 по объекту очень высокая вероятность, а вот если осыпать взрывными элементами…

Подчеркну, что применение кассетного типа средств поражения в городах является военным преступлением, а риск роста жертв среди гражданского населения возрастает. Поэтому данную модернизацию никак иначе чем усовершенствованием орудия террора против гражданского населения назвать невозможно.