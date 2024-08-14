Коваленко: Западу пора принимать решения в новых реалиях. Что изменила Курская операция и какие объекты врага заждались дальнобойных ракет

На фоне успешной операции Сил обороны Украины в Курской области РФ стали с новой силой звучать призывы предоставить нам возможность наносить удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием. И в то время как одни звучат довольно разумно, другие – продолжают манипулировать чрезмерно завышенными ожиданиями. Думаю, есть смысл во всем разобраться подробнее.

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Но прежде чем углубиться в суть вопроса по ударам по территории России, немного обязательной матчасти.

Какое дальнобойное оружие уже имеет Украина (или может получить)

На сегодняшний день на вооружении Украины находятся следующие дальнобойные ракеты:

ATACMS – баллистические оперативно-тактические ракеты, в зависимости от модификации имеющие дальность полета 160-300 км и разные типы боевых частей;

Storm Shadow/Scalp EG – крылатые дозвуковые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" с дальностью полета до 300 км.

Кроме того, не стоит забывать и про возможные варианты ракет, которые мы можем получить или даже уже получили.

В частности:

Taurus – крылатые дозвуковые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность", схожие по своему функционалу со Storm Shadow/Scalp EG, с дальностью полета до 300 км;

AGM-158 JASSM – крылатые дозвуковые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность", схожие по своему функционалу с Storm Shadow/Scalp EG и Taurus, с дальностью полета до 300 км. Применяются истребителями F-16, но получили ли мы их вместе с этими боевыми самолетами – неизвестно;

AGM-154 Joint Standoff Weapon – это не совсем ракета, а реактивная бомба. Тактические планирующие управляемые бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon в зависимости от модификации имеют дальность поражения целей от 100 до 300 км.

Вот примерно такой набор дальнобойных средств поражения мы имеем либо имеем возможность получить в перспективе.

Манипуляции

У многих может возникнуть вполне разумный вопрос: а не врешь ли ты, везде указывая дальность поражения 300 км для тех же Storm Shadow, ведь даже первоклассник в Украине знает, что у этих ракет дальность более 550 км!

Очень часто, когда говорят о тактико-технических характеристиках западных ракет, передаваемых Украине, то делают акцент на их максимальной дальности поражения целей – поясняя таким образом возможность бить чуть ли не по Москве. И вправду, Storm Shadow вполне может долететь до столицы страны-агрессора при пуске из Сумской или Черниговской областей. Но это манипуляция.

Дело в том, что все поставки ракетного вооружения на экспорт ограничиваются дальностью в 300 км. Все ракетное оружие на экспорт странами, уважающими и чтящими международные правила, передается именно с этим ограничением. Да, КНДР и Иран могут передавать свои ракеты без соблюдения этих правил, но это КНДР и Иран.

Поэтому Украина никогда не получит ракетное вооружение с дальностью поражения 500 км и более.

Новая реальность применения

Ранее, когда мы говорили о гипотетическом применении западного ракетного вооружения по территории России, то всегда учитывали не только дальность поражения в глубину от границы, но и буферную зону, позволяющую защитить ракетный комплекс от быстрого ответного удара. Обычно этой буферной зоной были расстояния от границы до 50 км.

То есть, если мы говорим о поражении российского аэродрома "Балтимор" (находится в Воронеже), на котором базируются носители КАБ – Су-34, ракетой ATACMS с кассетной боевой частью с территории Украины, то это вполне возможно. От ближайшей точки на границе Украины и России до "Балтимора" – 170 км, а при дальности полета американской баллистики данного типа до 300 км возможно не только обеспечить буферную зону, но и поразить сам объект.

Аналогично и с аэродромом "Шайковка", на котором время от времени базируются стратегические бомбардировщики ракетоносцы Ту-22М3 – носители Х-22/32 и который находится в 220 км от границы с Украиной в Калужской области РФ. Также и с аэродромом "Морозовск" в Ростовской области, где тоже базируются Су-34 и до которого (не от границы, а от линии боестолкновений) около 300 км.

Но это и так было известно. В нынешних же реалиях, когда контролируемая в Курской области зона уже является буферной, с глубиной в среднем 40 км, с границы Украины дальнобойным ракетным вооружением можно наносить удары, которые в значительной степени облегчили бы выполняемые на вражеской территории задачи.

Это удары по скоплению войск противника за Курском, до заезда в Курскую область, в самом Курске, на местах базирования и временной дислокации. Нанесение поражения врагу до того, как он вступает в бой.

К сожалению, на дальнобойное ракетное вооружение нет согласования на применение и это негативно влияет на широчайший спектр операций, проводимых как на территории Украины, так и за ее пределами. Кроме того, такой подход только поощряет и мотивирует российских оккупантов продолжать террор тыловой Украины своими ракетами и дронами-камикадзе.

Появление буферной зоны в Курской области показало, что у России нет красных линий. Россия – это слабая и трусливая недоимперия, привыкшая десятилетиями всех запугивать ядерным оружием и воевать с более слабыми странами. Но стоило ей один раз ошибиться и напасть на Украину, как все пошло не по плану.

И Западу пора наконец широко раскрыть глаза и принимать решения в новых реалиях – не опасаясь того, кто сам находится в беспомощно-загнанном состоянии.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".