'Крайне чувствительный для общества закон': Геращенко назвала принципиальные для 'Евросолидарности' нормы законопроекта о мобилизации

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на брифинге рассказала, какие нормы будут принципиальными для депутатов фракции во время второго чтения законопроекта о мобилизации. Она также отметила, что перед голосованием за этот крайне чувствительный для общества закон важно услышать публичную позицию президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Какова позиция "Европейской Солидарности" по мобилизации? Мы каждый день общаемся с военными. Мы посещаем как прифронтовые, так и где оккупированные территории и приграничные территории. Более 2500 наших партийцев воюют на самых горячих линиях с первого дня войны. Для нас очень важен вопрос демобилизации. Мы настаиваем на том, чтобы закон о мобилизации устанавливал четкий срок службы – 36 месяцев", – сказала Геращенко.

"Военные говорят, что когда ты находишься на Бахмутском, Авдеевском направлении, на самых тяжелых направлениях, даже это очень тяжелая история и работа. Но 36 месяцев – и потом не от решения Ставки, от настроения или погоды должен зависеть вопрос демобилизации. А должно быть в течение одного месяца увольнения военнослужащих без дополнительных условий", – настаивает депутат.

"Должен быть очень четко продуман срок ротации. К примеру, 10 горно-штурмовая бригада более 2 лет находится на Бахмутском направлении без всякой ротации. А есть подразделения, которые наоборот все это время находились в тыловых регионах и ни разу не были вовлечены в боевые действия. Это несправедливо и неправильно, поэтому вопрос ротации должен быть четко определен в новом законе о мобилизации", – отметила Геращенко.

"Мы предлагаем предоставить отпуск до 6 месяцев для тех, кто служил больше двух лет. Очевидно, что закон о мобилизации должен отвечать вопросу справедливости. Мы считаем, что должна быть мотивация – через учебные центры, тренинги, когда человек знает, что его мобилизовали и он подготовлен, готов воевать. Это должно быть и правильное финансовое обеспечение и рекрутинг. Мы считаем, что именно рекрутингу должна быть посвящена серьезная работа государственного аппарата, информационная работа и, в первую очередь, работа по обеспечению. Поэтому рекрутинг – важная составляющая мобилизационной кампании", – убежден сопредседатель фракции.

По ее словам, особое внимание следует уделять вопросу фортификаций.

"И потому в законе о мобилизации особый блок следует посвятить усилению инженерных войск", – считает Геращенко.

Она также отметила необходимость отменить 100%-ную бронь для силовых структур. "Если у нас сегодня есть 50% брони для государственных учреждений, то мы настаиваем на том, чтобы в силовых структурах также не было 100% брони, чтобы там также была определена бронь 50%. Силовые структуры, где, как правило, работают мужчины, имеющие соответствующую военную подготовку, должны сегодня и защищать государство на фронте", – убеждена народная депутат.

"Мы считаем, если президент отказался подавать такой законопроект, если он отказался встретиться с фракциями и объяснить свою позицию, перед голосованием уже во втором чтении должна быть четко высказана позиция президента Украины как Верховного Главнокомандующего по закону о мобилизации", – подчеркнула Геращенко.