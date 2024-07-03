Красногоровка может упасть из-за некомпетентности комбрига Богдана Шевчука, – Бутусов

Известный журналист Юрий Бутусов публично обратился к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, обратив его внимание на обстановку в городе Красногоровка Донецкой области. По мнению Бутусова, назначенный решением Сырского командир 59-й мотопехотной бригады Богдан Шевчук со своими обязанностями не справляется, бои идут в городе, враг продвигается, и становится реальной полная потеря города Красногоровка.

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"Я незнаком с Богданом Шевчуком, но я хорошо знаком с 59-й бригадой и бойцами и командирами, которые воюют в Красногоровке, которые дают обратную связь по поводу решений комбрига Б.Шевчука. Это молодой энергичный человек, уровень управления которого соответствует должности командира роты, возможно, батальона", - отметил журналист.

Он сообщил, что Шевчук сам руководит, куда кому стрелять и куда кому летать, сам ставит задачу командирам пушек и операторам говорящих.

"Думаю, не беда и не вина Богдана Шевчука, что в нашей армии руководители часто назначают на высокие должности удобных офицеров, которые научились хорошо докладывать, но не успели приобрести соответствующий командный опыт и компетенции. Это беда и жизнь подчиненных, вынужденных выполнять необдуманные приказы", ​​- сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что назначение Шевчука – ответственность руководства ВСУ.

Обстановка в городе Красногоровка критическая, отмечает Бутусов, враг имеет преимущество, поэтому "надо улучшать хотя бы то, что мы способны быстро изменить - качество управления, порядок и организацию наших сил"