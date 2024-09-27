Красный Крест отметился новым скандальным решением в отношении России: какая реакция украинского омбудсмена

Международная федерация Красного креста (МФКК) превратилась в адвоката кровавого русского Красного креста (РКК) и отказалась исключать его из своего состава. Украина проинформирует об этом решении доноров организации.

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Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подверг резкой критике отчет МФКК о деятельности РКК.

Лубинец подчеркнул, что неоднократно рассказывал руководству и представителям Международной федерации Красного креста о возможных преступлениях российского Красного креста и требовал прозрачного расследования и исключения РКК из состава Федерации.

Весной этого года МФКК создала наблюдательную группу правления, которая должна была исследовать деятельность русского Красного креста. Лубинец передал президенту МФКК Кейт Форбс все подтверждение российских преступлений.

Теперь Федерация обнародовала отчет о деятельности русского Красного креста, где никаких преступлений "не заметили".

Федерация подтвердила оккупацию Россией украинских территорий, а также то, что российский Красный крест посещал временно оккупированные территории, но не осудила эти действия, подчеркнул Лубинец.

"РКК должна работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РКК, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными целями", – возмущается омбудсмен.

Также, по словам Лубинца, в отчете даже не упомянули о том, что российский ЧХ украл имущество украинского Красного креста во временно оккупированном Крыму, как и не упомянули об участии СЧХ в депортации украинских детей на территорию России.

"Несмотря на то, что все эти данные имела президент МФКК, они не учтены. В отчете также говорится, что российский Красный крест остается в МФКК, а руководитель – в правлении Федерации", – подчеркнул Лубинец.

Учитывая такие действия Федерации, омбудсмен решил "проинформировать всех доноров, финансирующих организацию. Поскольку они должны обратить внимание, что дают деньги МФЧХ, покрывающей российские преступления".

При этом все финансирование Лубинец предложило перенаправить на украинский Красный крест.

"На мой взгляд, МФЧХ превратилась в адвоката кровавого русского Красного креста. Прикрывающий преступника сам превращается в преступника", – резюмировал омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркивал, что Международная федерация Красного креста показывает "позицию страуса", когда речь идет о преступлениях россиян. Лубинец заявил, что МККК не выполняет свои функции, а также ни публично, ни даже в своих внутренних отчетах не фиксирует и не осуждает преступления РФ.

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