Лубинец: Красный Крест продолжает показывать позицию 'страуса'

Российские военные преступники все чаще убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют не только правоохранительные органы, но и международные организации, но последние не могут обеспечить безопасность наших пленных.

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В частности, речь идет о Международном Комитете Красного Креста (МККК) – он продолжает показывать позицию "страуса". Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Организация не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных", – отметил он.

Лубинец подчеркнул, что МККК не выполняет свои функции, а также ни публично, ни даже в своих внутренних отчетах не фиксирует и не осуждает преступления РФ.

"Мне кажется, если продолжится такая страусиная позиция в МККК, все страны мира поймут, что вообще зачем эта организация существует, если она не выполняет прямой свой мандат", – сказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что Украина требует действенной реакции от международного сообщества, в том числе новых ордеров на арест для преступников от Международного уголовного суда (МУС).

Российские военные преступники все чаще убивают сдавшихся в плен украинских воинов: приказы отдают конкретные командиры оккупационной армии. Последняя казнь, о которой стало известно, зафиксирована на прошлой неделе на Покровском направлении.

А в начале сентября российские оккупанты совершили очередное военное преступление – враг расстрелял трех украинских военнопленных на Торецком направлении. Трое военных одной из бригад Вооруженных сил Украины вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрались российские солдаты. Оккупанты положили наших воинов их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

Всего с ноября прошлого года до сегодня известно о по меньшей мере 15 убийствах российскими захватчиками невооруженных военнопленных украинцев, большинство из них подтверждено видео с беспилотников и аудиоперехватами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны также обратили внимание на то, что российские оккупанты все чаще казнят украинских сдаваемых в плен украинских солдат. Командование захватчиков, похоже, одобряет распространение подобных военных преступлений.

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