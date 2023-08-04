Кремль готовит десант для наступления, но война уже на пороге каждого россиянина. Интервью с Селезневым

В России анонсировали создание двух полков ВДВ, которые априори предназначены для наступательных, а не оборонительных операций. Судя по всему, враг рассчитывает на долгую военную кампанию, но неизбежно столкнется с рядом серьезных проблем. Во-первых, ВДВ – это элитные части, которые не могут формироваться за счет обычных мобилизованных. Здесь требуется тщательная и долгая подготовка. Кроме того, неизбежно возникнут проблемы с обеспечением вооружениями и техникой, поскольку сегодня на складах РФ остались лишь допотопные образцы.

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Спустя полтора года после начала "специальной военной операции" в Украине рядовым россиянам до сих пор не ясны ее цели и задачи. Принудительная мобилизация, если такое решение будет принято, усилит недовольство и актуализирует вопросы к Кремлю, главный из которых – зачем? Взрывы в Москве возвращают жителей страны-оккупанта с "планеты розовых пони" и помогают им прозреть, приближая развязку. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– В России до конца текущего года намерены создать два новых полка ВДВ и воссоздать 104-ю дивизию. Об этом объявил российский генерал Теплинский. По вашему мнению, что это за знак? Считаете ли вы, что это может свидетельствовать о намерении оккупанта бросить новые силы на украинский фронт? Какой резерв, в частности, мобилизационный, есть у врага?

– Что касается создания дополнительных частей воздушно-десантных войск РФ, то очевидно, что они предназначены для наступления. Значит, враг планирует вести долговременную военную кампанию. Причем, в этой кампании он будет пытаться трансформировать свое численное преимущество в какие-то территориальные приобретения. Десант – это точно про наступление. Если бы речь шла об оборонительных мероприятиях, речь шла бы о несколько иных силах и средствах, в том числе инженерно-саперных подразделениях, чтобы минировать все и вся, рыть огромное количество окопов и других инженерных сооружений.

Очевидно, что те цифры, о которых заявил Теплинский, в определенной степени коррелируются с теми цифрами, о которых в свое время заявлял заместитель начальника генштаба РФ Бурдинский. Он тоже рассказывал о том, что в ближайшей перспективе российская армия пополнится несколькими сотнями тысяч военнослужащих.

Наверное, не проблема насобирать "чмобиков" на просторах Российской Федерации и попытаться сделать из них что-нибудь. Но очевидно, что ВДВ и "что-нибудь" - это несовместимые понятия. Потому что десантники – это элитарная составляющая российской армии, которая требует очень качественной, достаточно долговременной и затратной подготовки. Поэтому называться и быть – это разные истории.

Также очевидно, что когда россияне заявляют о таких амбициозных планах по увеличению численности своей армии, они столкнутся, как минимум, с тем, что им будет не хватать узкопрофильных специалистов. Потому что любая вновь созданная часть – это не только пехота, стрелки, снайперы, пулеметчики, хотя и этот персонал нужно готовить, чтобы с ним был какой-то прок, но также и представители узкоспециальных задач – связисты, представители службы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки.

Это соответствующее оборудование, на котором они должны будут выполнять боевые задачи. Имеется ли в запасниках российской армии достаточное количество сил и средств, чтобы обеспечить их хотя бы базовым комплектом, чтобы эти воинские части были реально эффективными?

РФ в ходе ведения полномасштабной войны определила для себя достаточно амбициозную задачу. Они имеют четыре военных округа, и решили создать на их базе четыре военных корпуса для усиления боевого состава российской армии, которая принимает участие в так называемой "СВО". В результате этих потуг они сумели наскрести ресурсов – людских, материально-технических – для того, чтобы создать лишь один корпус, 3-й армейский. Мы неоднократно говорили про его убогий военный путь. Ни единой успешной операции он не продемонстрировал.

То есть можно хотеть все, что угодно, но где россияне возьмут ресурсы, чтобы обеспечить реализацию тех самых масштабных задач, связанных с созданием то ли двух военных округов, то ли достаточно большого количества воинских частей. Причем, некоторые из них, например, артиллерийские бригады и дивизии, требуют огромного количества материально-технических средств. Где все это взять? На складах российской армии осталось оборудование, техники далеких 1950-х, 1960-х, в некоторых случаях 1970-х годов выпуска. Это точно не соответствует нормам обеспечения тех самых подразделений ВДВ, о которых говорит генерал Теплинский.

– В контексте долговременной военной кампании и того, что "десант – это про наступление". Источник немецкого издания Bild спрогнозировал, что Кремль может готовиться к войне на протяжении еще 2-3 лет, может собрать еще до 3 миллионов человек в свою армию. У них, конечно же, будут проблемы с экипировкой и обеспечением. По их оценкам, маловероятно, что российские войска когда-нибудь перейдут в наступление, но такой вариант исключать нельзя. Как вы относитесь к подобным оценкам?

– Собственно, это очевидные вещи. Чтобы быть эффективным на поле боя, военнослужащий должен быть подготовлен, экипирован и иметь соответствующий комплект сил и средств. Если этих составляющих нет, то о какой успешности может идти речь?

Если бы Путин мог иметь возможность свободно распоряжаться мобилизационными ресурсами, то уже сейчас российская армия реализовывала бы следующий этап частичной мобилизации. Но мы видим, что в настоящее время реализуется скрытая мобилизация. Она ежемесячно дает РФ 15-20 тысяч "чмобиков", но для того, чтобы призвать большое количество личного состава, на уровне нескольких сот тысяч, для этого необходимо проводить открытую мобилизацию, а это вызывает определенное напряжение в российском обществе.

Изначально россияне радостно и дружно поддерживали так называемую "СВО", но как только началась частичная мобилизация и она стала касаться конкретных российских семей, российский люд начал голосовать ногами, пытаясь любыми путями пробиться через границу. Соцопросы показали резкое падение интереса и поддержки среди россиян тех целей и задач, которые определены в рамках "СВО".

Потом мобилизация закончилась, и вновь произошел рост всех этих настроений – как хорошо наблюдать за действиями российской армии, сидя у телевизора. Если же сейчас будет провозглашен новый этап мобилизации, я не думаю, что это создаст армию симпатиков всего этого процесса, потому как все ура-патриоты давно пошли убивать украинцев, при этом многие из них превратились в "хороших русских", то есть в "двухсотых".

Так как четко не определены цели и задачи "СВО", возникают достаточно серьезные протестные процессы в самой РФ. Соответственно, могут быть процессы принудительной мобилизации. Кроме того, возникнет вопрос, куда подевались предыдущие 300 тысяч "доблестных" российских "чмобиков"? Ведь официальных сводок от российского минобороны по количеству потерь нет.

Если сложить очевидные цифры дополнительных сил и средств, которые необходимы для нужд российской армии, с тем, что новых территориальных приобретений у российской армии нет, возникает вопрос: а зачем? Новых территорий нет. Наоборот, есть определенные территориальные потери.

– Но мы знаем, насколько пока еще сильна репрессивная машина в России. Плюс мы знаем, как работает пропаганда в этой стране.

– Я думаю, что любые репрессивные мероприятия, когда людей гонят в строй из-под палки, будут создавать уже организованные протестные движения и сопротивление. Мы уже имели несколько примеров в ходе первой волны частичной мобилизации, когда россияне, получившие в руки оружие, просто устраивали "дружественный огонь" – обстреливали друг друга. И на национальной, и на бытовой почве, и в рамке несогласия с тем, что людей отправляют на убой. Поэтому я не уверен, что даже соответствующие структуры вроде ФСБ или контрразведки смогут погасить эти протестные движения. Чем дальше, тем больше нежелающих воевать граждан РФ будет попадать в ряды российской оккупационной армии. Они будут иметь на руках оружие. Думаю, это может привести к определенным деструктивным процессам.

Кроме того, мы не знаем до конца основ мятежа Пригожина. Сколько российских генералов был привлечено к этому процессу? Очевидно, что планирование было осуществлено на высоком уровне. Совершенно точно вчерашний повар не мог организовать военную операцию такого уровня.

То, что Стрелкову заткнули рот, не означает, что количество его симпатиков уменьшилось. Это значит, что в РФ растет количество ура-патриотов, которые категорически не согласны с формами и методами ведения боевых действий. Безусловно, симпатики Стрелкова больше настроены на то, чтобы активизировать все эти боевые действия, но также есть большое количество сторонников того, чтобы вернуть российско-украинские отношения в более-менее цивилизованное русло. И не факт, что именно они не будут преобладать в настроениях общей массы жителей РФ.

В свое время прошла Российская империя прошла через деструктивные процессы, которые привели к ее разрушению. Я не могу исключать, что и в этот раз эти деструктивные процессы не будут трансформированы в определенные геополитические процессы в самой РФ.

– Мы видим, как в Крыму с каждым днем наращивается активность, все чаще "бавовна" случается и здесь, и в Москве. Допускаете ли вы, что все это и особенно сдача Крыма могла бы стать последним ударом по режиму в России, который бы поставил точку в этой войне, учитывая протестные настроения, о которых вы сказали?

– Я предлагаю провести определенные исторические параллели. Информационно-силовые акции чеченских полевых командиров, рейды по Северному Кавказу, когда они выезжали, захватывали заложников и так далее – тогда они заставили российское общество обратить внимание на войну в Чечне, и протестные настроения, в первую очередь, солдатских матерей, привели к тому, что эта война была прекращена.

Возможна ли и в этот раз определенная трансформация, связанная со взрывами в Москве, в Подмосковье и в других регионах России, которая приведет в чувство жителей РФ? Когда война уже не где-то там, а на их улицах, в их домах, когда риск погибнуть от шальной пули или от взрыва заложенной партизанами бомбы крайне велик, думаю, это в определенной степени отрезвит жителей РФ и будет способствовать тому, чтобы они задумались, а точно ли им выгодно проведение так называемой "СВО" или надо искать другие варианты разрешения этой ситуации. Если ключевой бенефициар этой войны находится в Кремле, может быть, лучше убрать его, чтобы мир и спокойствие вернулись на просторы РФ?

Думаю, такого рода мероприятия возвращают россиян с "планеты розовых пони" – эту фразу любит повторять Стрелков – в ту самую реальность, где гибнут люди, страдают мирные жители, разрушается имущество и нет уверенности в том, что грядущую ночь переживут все. Поэтому, думаю, задачи, которые реализуются, в том числе под патронатом министра цифровой трансформации господина Федорова весьма рациональны. Дроны – это звоночки, которые звучат в каждом российском доме, чтобы дать понять россиянам, что война уже у них на пороге.